داتشيتش فى القاهرة.. مَن هو رئيس البرلمان الصربى؟

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس النواب الدكتور محمد الجبالي ووزير الخارجية سامح شكري، الأحد، رئيس مجلس النواب الصربي ايفتسيا داتشيتش في خطوة لتعزيز العلاقات المصرية الصربية على صعيد كافة المجالات، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية المشتركة في الاهتمامات بين البلدين ومناقشة حلولها.

مَن هو رئيس البرلمان الصربي الذي زار مصر اليوم؟

وولد ايفيتسا داتشيتش في 1 يناير 1966 ونشأ في بيئة فقيرة للغاية، لكنه أصر على استكمال تعليمه وتخرج في كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بلجراد 1989.

بعد تخرجه من الجامعة انضم إلى الحزب الاشتراكي في 1991، وترقى بسرعة في صفوف الحزب، ليشغل منصب الناطق باسم الحزب في 1992، تحت قيادة رئيس جمهورية صربيا وجمهورية يوغسلافيا سلوبودان ميلوشيفيتش.

بعد هزيمة سلوبودان يلوسيفيتش وسقوطه في الانتخابات 2001، أصبح داتشيتش عضو في القيادة العامة لدولة صربيا،

وأصبح بعد ذلك زعيم الحزب الاشتراكي في 2006، وقام بالكثير من التغيرات لإصلاح الحزب وتغيير سياساته السابقة لتتوافق مع السياسات العالمية وتجاريها.

شغل ايفتسيا داتشيتش العديد من المناصب المهمة في البلاد فقد شغل منصب وزير الإعلام الصربي من ٢٠٠٠ حتى ٢٠٠١، ثم اهتم بعمل الحزب الاشتراكي الصربي وترأسه لمدة 7 سنوات، ومن ٢٠٠٨ حتى عام ٢٠١٤ شغل منصب وزير الداخلية الصربي.

ومن عام ٢٠٠٨ حتى عام ٢٠١٢ شغل منصب نائب رئيس وزراء صربيا.

ومن عام ٢٠١٢ حتى عام ٢٠١٤ بجانب كونه وزيرا للداخلية شغل منصب رئيس الوزراء.

ومنذ عام ٢٠١٤ حتى عام ٢٠٢٠ شغل منصب وزير الخارجية الصربي وظل نائبا لرئيس الوزراء.