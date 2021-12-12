الأحد 12 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

داتشيتش فى القاهرة.. مَن هو رئيس البرلمان الصربى؟

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس النواب الدكتور محمد الجبالي ووزير الخارجية سامح شكري، الأحد، رئيس مجلس النواب الصربي ايفتسيا داتشيتش في خطوة لتعزيز العلاقات المصرية الصربية على صعيد كافة المجالات، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية المشتركة في الاهتمامات بين البلدين ومناقشة حلولها.

مَن هو رئيس البرلمان الصربي الذي زار مصر اليوم؟

وولد ايفيتسا داتشيتش في 1 يناير 1966 ونشأ في بيئة فقيرة للغاية، لكنه أصر على استكمال تعليمه وتخرج في كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بلجراد 1989.

بعد تخرجه من الجامعة انضم إلى الحزب الاشتراكي في 1991، وترقى بسرعة في صفوف الحزب، ليشغل منصب الناطق باسم الحزب في 1992، تحت قيادة رئيس جمهورية صربيا وجمهورية يوغسلافيا سلوبودان ميلوشيفيتش.

بعد هزيمة سلوبودان يلوسيفيتش وسقوطه في الانتخابات 2001، أصبح داتشيتش عضو في القيادة العامة لدولة صربيا،
وأصبح بعد ذلك زعيم الحزب الاشتراكي في 2006، وقام بالكثير من التغيرات لإصلاح الحزب وتغيير سياساته السابقة لتتوافق مع السياسات العالمية وتجاريها.

شغل ايفتسيا داتشيتش العديد من المناصب المهمة في البلاد فقد شغل منصب وزير الإعلام الصربي من ٢٠٠٠ حتى ٢٠٠١، ثم اهتم بعمل الحزب الاشتراكي الصربي وترأسه لمدة 7 سنوات، ومن ٢٠٠٨ حتى عام ٢٠١٤ شغل منصب وزير الداخلية الصربي.

ومن عام ٢٠٠٨ حتى عام ٢٠١٢ شغل منصب نائب رئيس وزراء صربيا.
ومن عام ٢٠١٢ حتى عام ٢٠١٤ بجانب كونه وزيرا للداخلية شغل منصب رئيس الوزراء.
ومنذ عام ٢٠١٤ حتى عام ٢٠٢٠ شغل منصب وزير الخارجية الصربي وظل نائبا لرئيس الوزراء.

مصر السيسي الانتخابات سامح شكري الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يتعلم بعض رجال أعمالنا وفنانينا من الغرب ما ينفعهم؟

الأكثر قراءة

«أمطار ورياح».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

آخر تطورات تصحيح امتحانات «رابعة ابتدائي»

فعّال.. رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة بالرقم القومي فقط

«مناعة القطيع».. لماذا تتوسع «الصحة» في عمليات التلقيح ضد «كورونا»؟

بترشيح من«أوابك».. حامد عبدالمعطى أول عربى يفوز بجائزة «أوسكار الطاقة»

إزالة 19 تعد على أراضي أملاك الدولة بمركزين في المنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

«حقوق الإنسان» بين سُلطة السماء وسُلطة الضمير

د.أحمد الخميسى

أمل جديد فى غرف قديمة

حسين دعسة

«فيرى بيرى» اللون الرئيسى لعام 2022: ليه يا بنفسج.. بتبهج؟

محمد نجم

الديون والقروض كمان وكمان

محمد عبدالعزيز

فى صحبة الضيف الثقيل

د.كريمة الحفناوى

حول نتائج الانتخابات المحلية الفنزويلية

منى رجب

16 يومًا لا تكفى للقضاء على العنف

الحسين عبدالرازق

سيدة البلكونة!

صور

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتجمد التوسع الاستيطاني

«الخارجية الفلسطينية» تدين اعتداءات المستوطنين وتحمل حكومة الاحتلال المسؤولية

رئيس الوزراء الإسرائيلى يتوجه إلى الإمارات فى أول زيارة رسمية