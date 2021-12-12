مجموعة السبع تحذر بوتين من تداعيات أى هجوم على أوكرانيا

أصدر وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، تحذيرا إلى روسيا، متعهدين بعواقب وخيمة، إذا هاجمت أوكرانيا ، وهي خطوة يخشى منها ، بسبب الحشد الضخم للقوات الروسية بالقرب من حدود البلاد.



وتردد أن موسكو حشدت ما يتراوح بين 75 ألفا إلى 100 ألف جندي في المنطقة، وفقا لمصادر في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بالرغم من أن روسيا نفت مرارا أن تكون هناك خطط لمهاجمة أوكرانيا.



وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، إن المجموعة أرسلت رسالة واضحة إلى الرئيس فلاديمير بوتين من اجتماع مجموعة السبع، اليوم الأحد.

وذكرت أن أي هجوم سيؤدي إلى عواقب وخيمة تنطوي على تكاليف باهظة. ومن المقرر صدور بيان مشترك في وقت لاحق اليوم.

وفي ليفربول، تستضيف بريطانيا محادثات مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، التي تشمل بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وإيطاليا وكندا واليابان. وكان روسيا تعتبر عضوا إضافيا، إلى أن قامت بضم شبه جزيرة القرم، في عام 2014



يشار إلى أنه في الآونة الأخيرة، كان هناك حشد ضخم للقوات الروسية على طول الحدود مع أوكرانيا، طبقا لمعلومات من حلف شمال الأطلسي(ناتو)، مما أثار مخاوف دولية واسعة.



ومن جهة أخرى، يرغب وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في ختام اجتماعهم في ليفربول اليوم الأحد في إرسال إشارة مشتركة بشأن الحرية والديمقراطية.

وقالت تروس قبيل الاجتماع إن مجموعة السبع تنوي كذلك الإشارة إلى التزامها بالحرية والديمقراطية في ختام الاجتماع، مضيفة أنه على المجموعة أن تتخذ "موقفا كجبهة موحدة ضد المعتدين الذين يسعون لتقويض الحرية".



وإلى جانب روسيا، تم إدراج قضايا أخرى على جدول الأعمال من بينها تحقيق أكبر قدر من الاستقلالية عن الصين والمخاوف بشأن برنامج إيران النووي .



وانتقدت وزيرة الخارجية الألمانية الجديدة أنالينا بيربوك إيران لتأجيل المفاوضات ولتبديد الثقة في هذه العملية.



ولم يكن في استطاعة معظم الضيوف حضور الاجتماع بشكل شخصي بسبب انتشار المتحور الجديد والأكثر عدوى من فيروس كورونا "أوميكرون".



وتعتبر القمة في ليفربول، شمال غربي إنجلترا، آخر اجتماع لمجموعة السبع تحت الرئاسة البريطانية. وستتولى ألمانيا اعتبارا من بداية عام 2022 هذا الدور.

