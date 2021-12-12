بريطانيا تكثف جهودها لمكافحة تفشي أوميكرون

أعلنت الحكومة البريطانية الأحد تدابير إضافية لمكافحة تفشي المتحوّرة أوميكرون من فيروس كورونا، بينها توسيع حملة إعطاء الجرعات المعززة من اللقاحات المضادة لكوفيد إلى الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم الثلاثين عامًا اعتبارًا من الاثنين.



وبدءًا من الثلاثاء، سيُطلب من الأشخاص الملقحين بالكامل والمخالطين لمصابين بكوفيد-19، إجراء يوميًا فحوص المستضدات السريعة على مدى سبعة أيام، فيما سينبغي على الأشخاص غير الملقحين الذين خالطوا مصابين الخضوع لعزل لعشرة أيام، وفق ما أعلنت وزارة الصحة.



وقال وزير الصحة ساجد جاويد في بيان إن "المتحوّرة أوميكرون تنتشر بسرعة في المملكة المتحدة ويُتوقع أن تصبح السلالة المهيمنة بحلول منتصف ديسمبر"، موضحًا أن هذا الإجراء الجديد مخصص "للحدّ من التأثير على حياة الناس اليومية مع المساهمة في التخفيف من انتشار أوميكرون".

ودعا جاويد أيضًا السكان إلى تلقي اللقاح أو تلقي الجرعة المعززة "في أسرع وقت ممكن".

تنوي الحكومة اقتراح جرعة ثالثة من اللقاحات لجميع الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 18 عامًا في انكلترا بحلول أواخر يناير وأعلنت أن اعتبارًا من الاثنين سيتمكن الأشخاص الذين تفوق أعمارهم 30 عامًا حجز موعد لتلقي الجرعة المعزّزة.



تُضاف هذه الإجراءات إلى التدابير الجديدة التي سبق أن أعلنها رئيس الوزراء بوريس جونسون، وبينها العودة إلى العمل عن بُعد وفرض إبراز الشهادة الصحية في بعض الأماكن.

ستُطرح هذه الإجراءات لتصويت النواب الثلاثاء. ويُتوقع أن يتمّ تبنيها مع تأييد المعارضة العمّالية ورغم ريبة قسم من المعسكر المحافظ الذي ينتمي إليه رئيس الحكومة.



ويأتي تشديد الإجراءات هذا بعد نحو عام من بدء حملة التلقيح الواسعة النطاق ضد كوفيد في بريطانيا، إحدى الدول الأكثر تضررًا من الوباء التي سجّلت أكثر من 146 ألف وفاة وتحصي يوميًا حوالى 50 ألف إصابة جديدة.

بعد نحو أسبوعين من اكتشاف أول إصابة بأوميكرون في المملكة المتحدة، أعلن وزير التعليم ناظم الزهاوي الأحد عبر شبكة "سكاي نيوز" إدخال أول مصابين بهذه المتحوّرة إلى المستشفى.

في لندن، تمثّل أوميكرون ثلث الإصابات بكوفيد.

وحذّر الزهاوي من أن أوميكرون "معدية إلى درجة أنها ستصبح مهيمنة وستتفشى بشكل متسارع"، مبرّرًا بذلك جهود الحكومة لإبطاء انتشار المتحوّرة.