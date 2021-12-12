الأحد 12 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تطلب تحقيقات واقعة مقتل ربة منزل على يد زوجها بأوسيم

جثة
جثة

طلبت النيابة العامة بشمال الجيزة تحقيقاتها في واقعة مقتل ربة منزل على يد زوجها، بسبب خلافات أسرية في أوسيم، وتقرير الصفة التشريحية الخاص بتشريح الجثة بها للوقوف على ظروف وملابسات مقتلها.

واعتدى المتهم على زوجته بسلاح أبيض داخل مسكن الزوجية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بمقتل ربة منزل داخل مسكنها في أوسيم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال التحريات أن زوج المجني عليها وراء ارتكاب الجريمة. 

وكشفت التحريات عن أن المتهم قتل المجني عليها بالاعتداء عليها بسلاح أبيض، بسبب خلافات أسرية وفر هاربا.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وأرشد عن السلاح المستخدم في الحادث، فتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيق.

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وائل لطفي

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