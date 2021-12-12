المشدد 15 عامًا لمتهم بقتل شخص فى طوخ

قضت محكمة جنايات بنها الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين محمد حليم خيري، وناجى نصر هلال، وأمانة سر محمد فرحات ومحمد رضا، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما لمتهم، عضو بتشكيل عصابي صدر ضدهم أحكام سابقة، لقيامهم بقتل شخص وإطلاق أعيرة نارية على آخرين بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 612 لينة 2012 جنايات طوخ، والمقيدة برقم 555 لسنة 2012 كلى شمال بنها، أن المتهمون قتلوا المجني عليه "م م ع"، عمدا، بأن لاحقوا السيارة التي يستقلها وأطلقوا صوبه أعيرة نارية من أسلحتهم النارية "بنادق آلية"، مما أدى إلى اصطدام السيارة بسيارات أخرى، فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين فى ذات الزمان والمكان شرعوا في قتل 5 آخرين، بينهم قوات شرطة خلال محاولتهم الفرار من قوات التأمين، حيث أطلقوا عدة أعيرة نارية من أسلحتهم النارية "بنادق آلية" بغرض الفرار، إلا أن الأعيرة النارية لم تصب الكثيرين منهم، وتم تدارك المصابين منهم بالعلاج بعد نقلهم إلى المستشفيات المختصة.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، تلقت بلاغا فى عام 2012، من قيام تشكيل عصابي بإطلاق أعيرة نارية على عدد من الأشخاص بعد ملاحقتهم بالسيارات على الطريق، ما أدى إلى إصابة أحد الأشخاص بعد انقلاب سيارته ووفاته على الفور وإصابة آخرين، وجرى ضبط بعض المتهمين وتقديمهم للمحاكمة، ولاذ البعض الآخر بالفرار إلا أنه تم ضبط بعضهم وأعيد تقديمهم للمحاكمة، فأصدرت محكمة الجنايات ببنها حكمها السابق.