الأحد 12 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إصابة 16 شرطيا في مظاهرات مناوئة لتدابير مكافحة كورونا بألمانيا

الشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية

اشتبك محتجون في ألمانيا مع الشرطة في عدة بلدات ومدن، أثناء مظاهرات ضد القيود المفروضة من جانب السلطات لمكافحة (كوفيد19-) خلال الثمانى والأربعين ساعة الأخيرة ، مما أسفر عن إصابة 16 على الأقل من عناصر الشرطة، وفقا للشرطة.


وأعلنت الشرطة الألمانية اليوم الأحد أن 14 شرطيا أصيبوا خلال احتجاج في بلدة جرايتس بوسط ألمانيا بعد أن تجمع ما يقدر بألف شخص في البلدة يوم أمس السبت. وحاول المتظاهرون اختراق طوق أمني للشرطة، وبعد ذلك استخدمت الشرطة رذاذ الفلفل.


وذكرت الشرطة ان اثنين من عناصرها المصابين اعتُبرا غير قادرين على الاستمرار فى آداء مهامهما ، بينما تم نقل شرطي مصاب إلى المستشفى لفترة قصيرة.
وقالت الشرطة إنها تعرفت على 207 من المتظاهرين، وأصدرت 108 أوامر بمغادرة المنطقة، وبدأت 44 دعوى جنائية. وهناك 47 دعوى أخرى جارية تتعلق بارتكاب جرائم مدنية.


كما تعرضت الشرطة لهجوم خلال احتجاج فى بلدة بينيفيتس بالقرب من مدينة لايبتسيج شرقي ألمانيا صباح اليوم الأحد، وفقا لما ذكرته الشرطة. وأصيب اثنان من عناصر الشرطة بجروح طفيفة، وكذلك اثنان من المتظاهرين، على الرغم من أن الاحتجاج لم يجتذب سوى 25 شخصا، بالمخالفة لمرسوم طوارئ كورونا.


وصرح المتحدث باسم الشرطة بأن هؤلاء الأشخاص تصرفوا بشكل غير متعاون للغاية ولم يتبعوا التوجيهات وتعدوا على أفراد الشرطة مشيرا إلى أنه لم يتم التمكن من السيطرة على الوضع إلا من خلال "إجراء قوي" لقوات الأمن، وأضاف أنه تم تحرير محاضر بحق ثلاثة أشخاص.

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يتعلم بعض رجال أعمالنا وفنانينا من الغرب ما ينفعهم؟

الأكثر قراءة

«أمطار ورياح».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

آخر تطورات تصحيح امتحانات «رابعة ابتدائي»

فعّال.. رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة بالرقم القومي فقط

«مناعة القطيع».. لماذا تتوسع «الصحة» في عمليات التلقيح ضد «كورونا»؟

بترشيح من«أوابك».. حامد عبدالمعطى أول عربى يفوز بجائزة «أوسكار الطاقة»

إزالة 19 تعد على أراضي أملاك الدولة بمركزين في المنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

«حقوق الإنسان» بين سُلطة السماء وسُلطة الضمير

د.أحمد الخميسى

أمل جديد فى غرف قديمة

حسين دعسة

«فيرى بيرى» اللون الرئيسى لعام 2022: ليه يا بنفسج.. بتبهج؟

محمد نجم

الديون والقروض كمان وكمان

محمد عبدالعزيز

فى صحبة الضيف الثقيل

د.كريمة الحفناوى

حول نتائج الانتخابات المحلية الفنزويلية

منى رجب

16 يومًا لا تكفى للقضاء على العنف

الحسين عبدالرازق

سيدة البلكونة!

صور

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتجمد التوسع الاستيطاني

«الخارجية الفلسطينية» تدين اعتداءات المستوطنين وتحمل حكومة الاحتلال المسؤولية

رئيس الوزراء الإسرائيلى يتوجه إلى الإمارات فى أول زيارة رسمية