إصابة 16 شرطيا في مظاهرات مناوئة لتدابير مكافحة كورونا بألمانيا

اشتبك محتجون في ألمانيا مع الشرطة في عدة بلدات ومدن، أثناء مظاهرات ضد القيود المفروضة من جانب السلطات لمكافحة (كوفيد19-) خلال الثمانى والأربعين ساعة الأخيرة ، مما أسفر عن إصابة 16 على الأقل من عناصر الشرطة، وفقا للشرطة.



وأعلنت الشرطة الألمانية اليوم الأحد أن 14 شرطيا أصيبوا خلال احتجاج في بلدة جرايتس بوسط ألمانيا بعد أن تجمع ما يقدر بألف شخص في البلدة يوم أمس السبت. وحاول المتظاهرون اختراق طوق أمني للشرطة، وبعد ذلك استخدمت الشرطة رذاذ الفلفل.



وذكرت الشرطة ان اثنين من عناصرها المصابين اعتُبرا غير قادرين على الاستمرار فى آداء مهامهما ، بينما تم نقل شرطي مصاب إلى المستشفى لفترة قصيرة.

وقالت الشرطة إنها تعرفت على 207 من المتظاهرين، وأصدرت 108 أوامر بمغادرة المنطقة، وبدأت 44 دعوى جنائية. وهناك 47 دعوى أخرى جارية تتعلق بارتكاب جرائم مدنية.



كما تعرضت الشرطة لهجوم خلال احتجاج فى بلدة بينيفيتس بالقرب من مدينة لايبتسيج شرقي ألمانيا صباح اليوم الأحد، وفقا لما ذكرته الشرطة. وأصيب اثنان من عناصر الشرطة بجروح طفيفة، وكذلك اثنان من المتظاهرين، على الرغم من أن الاحتجاج لم يجتذب سوى 25 شخصا، بالمخالفة لمرسوم طوارئ كورونا.



وصرح المتحدث باسم الشرطة بأن هؤلاء الأشخاص تصرفوا بشكل غير متعاون للغاية ولم يتبعوا التوجيهات وتعدوا على أفراد الشرطة مشيرا إلى أنه لم يتم التمكن من السيطرة على الوضع إلا من خلال "إجراء قوي" لقوات الأمن، وأضاف أنه تم تحرير محاضر بحق ثلاثة أشخاص.