الأحد 12 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
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عالم

سلطان عُمان يزور إنجلترا الثلاثاء لبحث تعزيز العلاقات

هيثم بن طارق
هيثم بن طارق

يبدأ سلطان عمان هيثم بن طارق، زيارة خاصة إلى المملكة المتحدة، بعد غدٍ الثلاثاء، تستغرق عدة أيام؛ لبحث تعزيز العلاقات الثنائية.
وذكر ديوان البلاط السلطاني العُماني- في بيان، اليوم الأحد، أوردته وكالة الأنباء العمانية- أن زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى المملكة المتحدة، تأتي سعيًا نحو مزيد من الارتقاء بالعلاقات المتميزة بين البلدين إلى الرؤى والمصالح ذات الأهداف المشتركة، ودعمًا للروابط المتينة بين سلطنة عُمان والمملكة المتحدة بما يحقق تطلعات وآمال الشعبين الصديقين، إضافة إلى بحث المواضيع الراهنة التي تهم الجانبين على الساحتين الإقليمية والدولية.
وأضاف البيان أنه سيرافق سلطان عُمان خلال هذه الزيارة وفد يضم كلًا من: نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع، ووزير الثقافة والرياضة والشباب، ووزير المكتب السلطاني، ووزير الخارجية، وسفير سلطنة عُمان المعتمد لدى المملكة المتحدة.

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