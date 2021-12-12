الأحد 12 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الإسكان يوقع مذكرة تفاهم لإنشاء مركز طبي عالمي بالعاصمة الإدارية

صورة من التوقيع
صورة من التوقيع

شهد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة،  توقيع مذكرة تفاهم إنشاء مستشفى عالمي بنظام الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتحالف عالمي متخصص في هذا الشأن.

شارك في مراسم التوقيع المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والمهندس عبدالمطلب ممدوح نائب الوزير لشئون تنمية وتطوير المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعدد من مسؤولي هيئة المجتمعات والتحالف الذي سينفذ المشروع.

وقال الدكتور عاصم الجزار إن ذلك يأتي في إطار توفير  الخدمات على أعلى مستوى، لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ومن ضمن هذه الخدمات الخدمات الصحية.

وأضاف في  كلمة له في احتفالية توقيع مذكرة التفاهم، التي جرت مراسمها قبل قليل بوزارة الإسكان، بنظام الشراكة بين وزارة الاسكان وتحالف عالمي معروف عالميا بادارته المميزة في المشروعات الصحية، أن المركز الطبي العالمي بالعاصمة الإدارية الجديدة، سيكون على مساحة 7 أفدنة، وتنشئ المركز الطبي الجديد شركة سي سيك الصينية.

وكشف الوزير عن أن المذكرة لإدارة المشروع لمدة 49 عاما، بعدها تؤل ملكية المشروع لوزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتابع: “المركز الطبي العالمي الجديد بالعاصمة الإدارية، سيضم 300 سرير منها 100 سرير رعاية  و200 سرير فردي، وسيكون بها إمكانية لعمليات زرع الكبد والكلى على مستوى عالمي من الخدمة يليق بما يتم تنفيذه في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة”.

وقال ممثل التحالف خلال كلمة له عقب توقيع المذكرة، إنهم يعتزمون تنفيذ مركز طبي على أعلى مستوى ليكون مواكبا للطفرة التنموية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وسيكون هناك تصميم متميز ينفذه تحالف دولي حتي يليق بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

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