الأحد 12 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليابان تؤكد أهمية الالتزام بنزع كامل لأسلحة الدمار الشامل في كوريا الشمالية

وزير خارجية اليابان،
وزير خارجية اليابان، يوشيماسا هاياشي،

أكدت اليابان أهمية الالتزام بهدف تحقيق "نزع سلاح نووي كامل وقابل للتحقق ولا رجوع فيه" لأسلحة الدمار الشامل والصواريخ البالستية الخاصة بكوريا الشمالية من جميع النطاقات.

ودعا وزير خارجية اليابان، يوشيماسا هاياشي، خلال جلسة لاجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول السبع المنعقدة حاليًا بمدينة ليفربول البريطانية، حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" اليوم الأحد، إلى تعاون وثيق بين دول المجموعة بشأن القضايا المتعلقة بكوريا الشمالية.

وطلب هاياشي من دول المجموعة التحلي بالتفاهم والتعاون الكاملين بهدف حل قضية الرعايا اليابانيين لدى كوريا الشمالية.

وكانت كوريا الشمالية موضوع المناقشة في الجلسة، حيث أعربت الدول الأعضاء عن دعمهم لموقف اليابان.

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