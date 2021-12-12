الأحد 12 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

حوادث

محطات اتهام حسن راتب و«نائب العفاريت» فى قضية الآثار

حسن راتب
حسن راتب

انتهت النيابة العامة من تحقيقاتها الموسعة في قضية "الآثار الكبرى" المتهم فيها رجل الأعمال حسن راتب، ونائب الجن والعفاريت علاء حسانين، وآخرين، على مدار 6 أشهر منذ القبض على المتهمين حتى قرار إحالة المتهمين للجنايات.

  • القبض على علاء حسانين

في 24 يونيو 2021، أعلنت الأجهزة الأمنية القبض على علاء حسانين الشهير بـ"نائب الجن والعفاريت"، لتزعمه تشكيلًا عصابيا للتنقيب عن الآثار، وتهريبها، مستخدما الدجل ومدعيا تسخيره الجن.

وضبطت أجهزة الأمن كميات من الآثار بحوزة المتهمين، بلغت 201 قطعة أثرية، كما توصلت إلى أماكن الحفر والمخازن المستخدمة لإيهام الضحايا بأنها مقابر أثرية تم استخراج الآثار منها.

  • تمويل التنقيب عن الآثار

27 يونيو 2021.. ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شقيق علاء حسانين، بتمويل عصابته بملايين الجنيهات في علميات تنقيب عن الآثار.

  • ضبط حسن راتب

وفي 29 يونيو الماضي ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على رجل الأعمال حسن راتب، بتهمة تمويل النائب البرلماني السابق علاء حسانين عقب اعترافات شقيق "نائب الجن".

30 يونيو 2021، قرر قاضى المعارضات تجديد حبس حسن راتب 15 يوما على ذمة التحقيقات.

  • النيابة العامة تهيب بالمواطنين

وفي نفس التاريخ، أهابت النيابة العامة بالكافة إلى الالتزام بما تصدره- فقط دون غيرها- من بيانات حول تلك الواقعة، وعدم الالتفات إلى المصادر غير الدقيقة؛ حرصًا على سلامة الإجراءات وحسن سير التحقيقات.

وفي 5 يوليو 2021، رفضت المحكمة المختصة استئناف دفاع رجل الأعمال حسن راتب على قرار حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

  • التحفظ على أمواله

وفي 8 سبتمبر، أمر المستشار النائب العام، بالتحفظ على أموال المتهميْنِ "علاء حسانين" و"حسن راتب"، وعَرْض الأمر على المحكمة المختصة للنظر فيه.

  • إحالة المتهمين للجنايات

وفي 12 ديسمبر، قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، إحالة رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين الشهير بنائب الجن، وبقية المتهمين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتمويل وتهريب الآثار بالقضية المعروفة إعلاميا بـ "الآثار الكبرى".

محطات قضية الآثار رجل الأعمال حسن راتب إحالة المتهمين علاء حسانين نائب الجن والعفاريت

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