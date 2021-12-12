محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة ميدان الحسينية

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال تطوير ورفع كفاءة ميدان الحسينية بنطاق حى العمرانية، مؤكدا الأهمية التى يمثلها ميدان الحسينية باعتباره المدخل الشرقى لحى العمرانية ويربط بين حى العمرانية وحى جنوب الجيزة ويطل على محور الفريق كمال عامر.

محافظ الجيزة خلال جولته

وأضاف محافظ الجيزة، أن أعمال تطوير الميدان تشمل أعمال رصف و تخطيط للدورانات ودعمه بالزراعات بالإضافة إلى رفع كفاءة أعمدة الإنارة، و ووجه خلال الجولة رئيس حى العمرانية بمراعاة المعايير الفنية والجمالية للأعمال خاصة الطبقة الاسفلتية نظراً للكثافات المرورية المتوقعة بعد الانتهاء من أعمال محور الفريق كمال عامر.

محافظ الجيزة خلال جولته

كما تفقد المحافظ محيط محور الفريق كمال عامر موجهاً برفع المخلفات والرتش أسفل المحور استعدادا لاستغلال المساحة أسفل المحور، رافق المحافظ خلال الجولة محمد نور الدين رئيس حي العمرانية، وطه عبد الصادق رئيس جنوب الجيزة .

كان محافظ الجيزة قد تفقد أعمال تطوير شارع البحر الأعظم بحي جنوب الجيزة، للوقوف علي نسب تنفيذ أعمال إزالة بعض المنشآت و الأسوار المقامة بالمخالفة وتعيق رؤية كورنيش النيل، مشدداً على رئيس الحي بعدم السماح بوجود اي عوائق وتطبيق القانون بحزم .

محافظ الجيزة خلال جولته

كما اطلع على موقف إنشاء أرصفة المشاة وإجراء التنسيق العام للبلدورات خاصة، بعد إزالة عدداً من الزرائب واماكن تربيه المواشي بمسار الطريق تابعة لمحال الجزارة مشددا علي ازاله كافه التعديات وعدم السماح بتكرار تلك المخالفات، لما لها من أضرار بيئية وتعكس مظهر غير حضاري للطريق خاصا بعد ما تم تنفيذه من أعمال تطوير ورصف وتجميل لتحسين الرؤية البصرية للطريق.