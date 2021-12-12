«تصديري الغذائية» يوقع بروتوكولي تعاون في مجالات التنمية الشاملة بالصعيد

شهدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية توقيع بروتوكولي تعاون بين المجلس التصديري للصناعات الغذائية، والهيئة العامة لتنمية الصعيد في مجال تعزيز التعاون في التنمية الشاملة في أقاليم الصعيد، وشركة النصر للتصدير والاستيراد «جسور»، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام في مجال التعريف بالخدمات التي يقدمها الطرفان للترويج، وفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية، وقع البروتوكولين المهندس هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، ووقع البروتوكول الأول اللواء شريف أحمد صالح رئيس الهيئة العامة لتنمية الصعيد، والثاني المهندس اشرف سعيد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة جسور.

وأوضح المهندس هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن دور المجلس في إطار البروتوكول الأول يتضمن التعاون والتنسيق المستمر مع الهيئة في مختلف المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتصدير للوصول إلى التنمية المستدامة، وتقديم المعلومات والخبرات المتعلقة بمجال وتخصص عمل المجلس القائم على الاستراتيجيات الحديثة الداعمة لخطة الدولة الاستثمارية والاقتصادية والاجتماعية، لتحقيق أفضل النتائج وبصفة خاصة لأقاليم الصعيد، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والمشورة والمعاونة للهيئة فى إعداد الملف الأولى لأي مشروعات مخطط تنفيذها، وتقديم كل ما يلزم من المعلومات والدراسات والخبرات التي تحتاج إليها الهيئة لتحقيق أهدافها التنموية في محافظات الصعيد، وتقديم الدعم الفني وتسهيل مشاركات الهيئة في المعارض الدولية التي ينظمها المجلس.

وأوضح اللواء شريف أحمد صالح، رئيس الهيئة العامة لتنمية الصعيد، أن الهيئة ستقوم بموجب الاتفاق بالتعاون والتنسيق المثمر والمستمر طوال مدة سريان المذكرة بما يحقق الأهداف المنشودة منه فى كافة المجالات المشتركة، وتقديم الدعم والعون اللازم، وفقًا لما يتم التعاون فيه بين الطرفين، وتبادل المعلومات والبيانات في شتى المجالات التي تسهم في الأنشطة التجارية والاقتصادية بإقليم الصعيد، تنفيذ المشروعات التي سيتم الإتفاق عليها بعد اعتمادها من هيئة تنمية الصعيد.

وفيما يخص البروتوكول الثاني، أشار «برزي» إلى أن المجلس سيتولى تعريف أعضاء المجلس من رجال الصناعة والتجارة والمصدرين والمستوردين بالخدمات التي تقدمها شركة جسور للمجلس من خدمات الترويج، وفتح أسواق جديدة من خلال التسجيل المجاني في الكتالوج الإلكتروني للمنتجات المصرية ومدخلات إنتاجها، وتوفير كافة الخدمات اللوجيستية التي تبدأ من خدمات النقل البحري والجوي والنقل البرى للبضائع، والشحن والتفريغ، والتخليص الجمركى، والمستودعات والموانئ الجافة في الداخل والخارج، من خلال افتتاح 16 فرعًا للشركة حول العالم في الدول ذات الأهمية الاستراتيجية اقتصاديًا وتجاريًا لمصر لدعم آليات تسويق وترويج المنتجات المصرية، من خلال شبكة من الوكلاء تـديرها الفروع الخارجية للشركة بعد إعادة هيكلتها جغرافيا ووظيفيا وبشريًا.

ومن جانبه، لفت المهندس أشرف سعيد العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة النصر للتصدير والاستيراد «جسور»، أن دور الشركة وفقاً للاتفاق سيتمثل في تعريف أعضائها من رجال الصناعة والتجارة والمصدرين والمستوردين بالخدمات التي يقدمها المجلس التصديرى للصناعات الغذائية من خدمات الترويج وفتح أسواق جديدة، وكذلك توفير كافة الخدمات المختلفة لدعم العملية التصديرية للشركات الأعضاء بالمجلس، بالإضافة إلى التعاون مع عدد من مقدمي الخدمات في القطاعات التصديرية المختلفة من بينها معامل تحاليل العينات، وشركات سياحية، وشركات شحن، وشركات استشارية وغيرها، فضلاً عن تبادل الخبرات الفنية فيما يتعلق بالمستحدثات الجديدة المتعلقة بالقطاع الغذائي فيما يخص القوائم البيضاء والسلع المحظور تصديرها ونشرات الحظر والسماح وكذلك الشروط المطلوبة لنفاذ السلع المختلفة للاسواق المختلفة والاتفاقيات الخاصة بالسلع الغذائية العالمية ودراسات السوق.