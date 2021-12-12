موعد انخفاض درجات الحرارة في مصر ونصائح هامة من الأرصاد الجوية

يبحث الكثير من المواطنين عن موعد انخفاض درجات الحرارة في مصر، وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن مواعيد انخفاض درجات الحرارة في مصر وقالت إن درجات الحرارة في مصر ستشهد انخفاضا واضحا في الليل، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح، وذلك بداية من غدًا الإثنين الموافق 13 ديسمبر.

مواعيد انخفاض درجات الحرارة في مصر

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن انخفاض درجات الحرارة سيتم تزامنا مع وجود الشبورة المائية في الصباح الباكر، وتتلاشى بحلول الساعة الـ 8.

وقدمت هيئة الأرصاد الجوية العديد من النصائح خلال التقلبات الجوية ونصحت بعدم جواكت ثقيلة لتجنب التعرض للتعرق الشديد حال تغير الجو مرة واحدة.

ونصحت أيضًا باصطحاب الجواكت الخفيفة فى السيارة أو على يدك أثناء الخروج فى الليل، وشددت هيئة الأرصاد الجوية على الاستمرار فى تناول كميات كافية من الماء لدورها في تنشيط الدورة الدموية في الجسم وبالتالي تعزز كفاءة الجهاز المناعي ومواجهة العدوى باختلاف أنواعها.

ونصحت بالحفاظ على تناول الفاكهة والخضروات هذه الأيام باستمرار حيث أنها تعمل على تقوية الجهاز المناعى، ونصحت أيضًا بعدم التعرض المباشر للهواء، خاصة في حال الوجود في مكان درجة حرارته مختلفة، كالوجود في مكان دافيء والخروج مرة واحدة لمكان بارد فذلك يتسبب في انقباض مفاجئ في الأوعية الدموية.

وكانت قد أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن الطقس خلال الأيام المقبلة حيث قالت إنه يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الغربية.

وأضافت أن الطقس سيكون مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد،، بارد ليلًا على الأنحاء كافة.