تباين فى الإصابات اليومية بكورونا بعدد من الدول العربية

أظهرت بيانات وزارة الصحة ببعض الدول العربية، اليوم الأحد، تباينا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، فيما لم تسجل الإمارات والبحرين أي وفيات متعلقة بالفيروس.

ففي البحرين، سجلت وزارة الصحة 40 إصابة جديدة، كما تعافت 29 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 276 ألفا و321 حالة، فيما لم يتم تسجيل أي وفيات جديدة ليستقر إجمالي حالات الوفاة عند 1394.

وفي سوريا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 88 إصابة جديدة، و5 حالات وفاة، وتعافي 100 حالة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 49 ألفا و189 حالة، والوفيات إلى 2 آلاف و809 حالات، والشفاء إلى 30 ألفا و376 حالة.

وفي الإمارات، سجلت وزارة الصحة 83 إصابة جديدة، و75 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 742 ألفا و802 حالة، والشفاء إلى 737 ألفا و896 حالة، بينما استقر إجمالي الوفيات عند 2151 حالة بعد تسجيل صفر وفيات.

وفي السعودية، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 51 إصابة وحالة وفاة جديدة و68 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 550 ألفا و240 حالة، والوفيات إلى 8 آلاف و853 حالة والشفاء إلى 539 ألفا و77 حالات.

وفي العراق، سجلت وزارة الصحة 340 إصابة جديدة و13 وفاة و758 حالة شفاء؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و87 ألفا و837 حالة، والوفيات إلى 23 ألفا و978 حالات، والشفاء إلى مليونين و55 ألفا و454 حالة بنسبة 98.4%.