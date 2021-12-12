كندا والاتحاد الأوروبى يتفقان على أهمية الشراكة لمواجهة التحديات الكبرى

اتفقت كندا والاتحاد الأوروبي على أهمية الشراكة بينهما لمواجهة التحديات الكبرى في الوقت الحاضر، مثل تغير المناخ.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، اليوم الأحد، مع جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، على هامش قمة مجموعة السبع لوزراء الخارجية والتنمية، والذي تناول الوضع في أفغانستان وتطورات الموقف العسكري في أوكرانيا.

وأوضحت الخارجية الكندية- في بيان- أن الوزيرة جولي ناقشت مع بوريل أيضا الردود المنسقة على الحشد العسكري الروسي في أوكرانيا وحولها، والمواقف في إثيوبيا وإيران وفنزويلا.

كما تناولت المحادثات التعاون بين كندا والاتحاد الأوروبي وتعميق المشاركة الثنائية.

والتقت الوزيرة الكندية أيضا مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك، حيث أعربت الوزيرة الكندية عن رغبتها في العمل مع نظيرتها الألمانية لتعزيز القيم المشتركة من خلال تعزيز التعاون.