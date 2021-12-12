الأحد 12 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«تشريعية القومي للمرأة» تعقد ندوة توعوية بعنوان «مكافحة العنف ضد المرأة»

اللجنة التشريعية
اللجنة التشريعية بالقومي للمرأة

عقدت اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة، ندوة توعوية بعنوان "مكافحة العنف ضد المرأة.. الحماية القانونية وأوجه الدعم"، بجامعة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية.

وعرضت نهى مرسى، مدير عام الإدارة العامة للجان بالمجلس القومى للمرأة، ملامح الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة 2030، وقانون إنشاء المجلس القومى للمرأة واختصاصاته، وتعريف العنف ضد المرأة فى التشريع المصري، وعرضت الجهود الدولية والإقليمية لمكافحة العنف ضد المرأة، ودور مكتب شكاوى المرأة بالمجلس واختصاصاته.

وأكد الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون البيئة والمجتمع، على ضرورة وجود بيئة تعليمية آمنة من العنف بكافة أشكاله من خلال مجتمع أكاديمي وعلمي يتسم بالسلمية واحترام الآخر.

وأكد النائب أحمد عثمان، على ضرورة ترسيخ مفاهيم المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص بناءا على الكفاءات والقدرات الخاصة فى مواقع القيادة واتخاذ القرار بما يحقق الأهداف التنموية والاستراتيجيات الوطنية المعنية بحماية وتمكين المرأة المصرية.

وأشارت الدكتورة اعتدال عباس،  رئيسة وحدة العنف والتحرش بجامعة قناة السويس، إلى أهم إنجازات وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة قناة السويس، وأكدت أن رسالة الوحدة هي مواجهة ظاهرة العنف بكل أشكاله وتبادل التجارب والممارسات الجيدة بين مختلف الجامعات المصرية فى مناهضة العنف ضد المرأة. 

وتحدثت المستشارة دعاء العسيلي، رئيس النيابة الإدارية، عن القوانين والاتفاقيات الدولية الخاصة بمناهضة العنف ضد المرأة، واختتمت الندوة الدكتورة عفاف الكومى بتعريفها للعنف الأسرى وأشكال العنف المختلفة.

وكانت قامت لجنة البحث العلمي بالمجلس القومى للمرأة بزيارة إلى المعهد القومي لأورام الثدى وبحضور أعضاء اللجنة و الدكتورة هبه هجرس عضوة المجلس ومقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة ونشوى الحوفى عضوة المجلس القومي للمرأة .

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