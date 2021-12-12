«الفنون من حقوق الإنسان».. تفاصيل النسخة الثالثة لـ«مسرح شباب العالم»

أعلنت إدارة منتدى شباب العالم، اليوم الأحد، عن تفاصيل فعاليات النسخة الرابعة المقرر انعقادها خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022 بمدينة شرم الشيخ ، وذلك باستضافة شباب من جميع أنحاء العالم من مختلف الثقافات والخلفيات.

ويضم المنتدى ضمن أجندته لهذا العام عددا من الفعاليات، منها مسرح منتدى شباب العالم، الذي ينطلق في نسخته الثالثة تحت شعار "الفنون والثقافة جزء من التنمية وحق من حقوق الإنسان"، ملتزما بمراعاة الإجراءات الاحترازية كافة، اللازمة في أثناء الفعاليات، ويشارك في عروض هذا العام فنان أو أكثر من أبناء قرى المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري "حياة كريمة".

تم إنشاء مسرح شباب العالم من قبل الشباب، للشباب، كمركز للفنون يضم مجموعة متنوعة من العروض، بما في ذلك العروض الموسيقية والمسرحيات والعروض الكوميدية الاحتياطية والمحادثات الملهمة وغير ذلك الكثير.

كما يعد مسرح شباب العالم نقطة التقاء أسسها الشباب من أجل الشباب؛ ليجمع الفنانين الواعدين من جميع أنحاء العالم لتقديم مواهبهم الفائقة والتعبير عن ثقافاتهم عبر مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بما فيها الموسيقى، والتمثيل المسرحي، وستاند آب كوميدي، والرسم، والرقص. ففي عام 2018، جمعت النسخة الأولي من مسرح شباب العالم 132 فنانًا من 23 دولة.

هذا العام، يتطلع مسرح شباب العالم في نسخته الثالثة للترحيب بمزيد من المواهب؛ كي تصبح جزءًا لا يتجزأ من عائلتنا الكبيرة -كما عبّر المنتدي- ودون أن يوقفك شيء عن التعبير عن فنك وموهبتك للعالم بأسره.

ومنتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، حيث تم استضافة أكثر من 15000 شاب وشابة من 160 دولة على مدار هذه الدورات الثلاث.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم.

واعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.