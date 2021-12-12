السودان: اجتماع لأطراف اتفاق السلام غدًا لمراجعة تنفيذ بنوده

أعلن توت قلواك، مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشئون الأمنية، عقد لقاء بالقصر الجمهوري في الخرطوم غدا الإثنين، بحضور جميع الأطراف الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان؛ لمراجعة تنفيذ بنود الاتفاق.

والتقى نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو، اليوم الأحد، مع توت قلواك، حيث بحثا تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، فيما يتصل بمسار الشرق والترتيبات الأمنية بدارفور والمنطقتين (النيل الأزرق وجنوب كردفان).

وقال قلواك، إن لقاءه مع نائب رئيس مجلس السيادة، تطرق لسير عملية تنفيذ الترتيبات الأمنية في المنطقتين ودارفور، ودخول القوات إلى المعسكرات، بجانب مناقشة مسار شرق السودان الذي ظل معلقًا منذ توقيع الاتفاق، موضحًا أنهم سيسعون للاستماع إلى كافة الآراء بما يحقق مصلحة أهل الشرق.

وأكد مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشئون الأمنية، ثقته في جدية الحكومة لتنفيذ اتفاق السلام، لافتًا إلى استئناف التفاوض مع "الحركة الشعبية - جناح عبد العزيز الحلو" عقب استقرار الأوضاع السياسية، تحقيقًا للسلام والاستقرار في السودان.