«حماة الوطن» يدشن مقرًا جديدًا بالعريش.. ويؤكد إقامة مشروعات خدمية

دشن حزب حماة الوطن مقراً جديداً في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء في إطار توسيع القاعدة الجماهيرية للحزب، وبناءً على توجيهات الفريق جلال الهريدي، رئيس حزب حماة الوطن، وبالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وتم ذلك في حفل كبير حضره اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس الحزب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، واللواء طارق نصير، الأمين العام للحزب ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ ، واللواء حاتم حشمت نائب رئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب، والدكتور أحمد العطيفي، أمين عام التنظيم بالحزب، والمهندس هيثم رحمي أمين أمانة شمال سيناء.

كما حضر الحفل العميد أحمد يحيى أمين أمانة الحزب بمحافظة الغربية ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، والنائب فايز أبو حرب، أمين عام شئون القبائل العربية بالحزب ووكيل لجنة الإسكان والنقل والتنمية المحلية بمجلس الشيوخ، النائب إبراهيم أبو شعيرة، عضو مجلس النواب عن الحزب، واللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وضم الوفد الدكتور عمرو سليمان، المتحدث الرسمي للحزب، والدكتور عمرو صدقي، أمين الأنشطة السياحية، والعميد أحمد الأشموني، أمين العلاقات العامة، والأستاذة إيمان الشامي، أمين أمانة التضامن بالحزب، والدكتورة رانيا أبوالخير، أمين أمانة حقوق الإنسان،

واللواء أحمد عبدالرحيم أمين أمانة المجالس النيابية والمحلية، واللواء إيهاب هلال، أمين أمانة القاهرة.

كما شارك الأستاذ محمد الجلاد رئيس لجنة الصناعة، والأستاذ محمد حماد رئيس قطاع بالأمانة العامة، وياسر العزب، ومحمد خضر، مساعدي أمين التنظيم، وعمرو الجهيني، مساعد أمانة المراسم، والحسيني مصطفى، أمين أمانة محافظة الفيوم، والأستاذ أمير الصديق، أمين أمانة الحزب بمحافظة دمياط ولفيف من القيادات السياسية والتنفيذية، ورموز ومشايخ وعواقل شمال سيناء، وممثلون عن منظمات المجتمع المدني، والأحزاب الأخرى وجمع كبير من المواطنين.

كما نظم وفد من الحزب زيارة لأهالي عدد من القرى بمحافظة شمال سيناء، وهي: (الظهير والعراج وأبورفاعي وحي أبوفرج)، بجنوب مدينة الشيخ زويد؛ للاستماع للاحتياجات العاجلة والملحة لكافة الأسر.

وهنأ الوفد شيوخ وقبائل العائلات والأهالي بمناسبة عودتهم لبيوتهم وأراضيهم، كما تقدم بالشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقوات المسلحة والشرطة، تقديراً لما قدموه من تضحيات وبطولات دفاعاً عن أمن الوطن واستقراره.

وأكد الوفد أن دماء الشهداء الذكية هي التي مهدت الطريق للنهضة الشاملة التي تشهدها محافظة شمال سيناء في كافة المجالات.

ووجه اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، والنائب الأول لرئيس الحزب، بتقديم خدمات واحتياجات الأهالي، والتعرف على مطالب الأهالي على أرض الواقع، والعمل على سرعة تلبيتها.

وأكد اللواء طارق نصير وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ والأمين العام للحزب، أن منطقة الشيخ زويد ستشهد مرحلة تعمير غير مسبوقة خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى أن أمانة الحزب بشمال سيناء تقوم بعملية إعمار المنطقة من خلال استصلاح الأراضي التي تحولت إلى بور وإعمار المنازل وتقديم الخدمات المجتمعية.

وأوضح الدكتور أحمد العطيفي، أمين عام التنظيم بالحزب، أن هناك فريقا من الحزب مكون من المهندس هيثم رحمي، أمين أمانة الحزب بمحافظة شمال سيناء والدكتورة إيمان الشامي، أمين الأمانة العامة للتضامن الاجتماعي، والدكتورة رانيا أبو الخير، أمين الأمانة العامة لحقوق الإنسان لحصر كافة الاحتياجات للقرى للوقوف عليها وسرعة تلبيتها.

وأكد العميد أحمد يحيى، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، وأمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة الغربية، أن الحزب لا يتوانى عن تقديم يد العون والوقوف بجانب الدولة لخدمة المواطن المصري.

وفي نفس السياق، أوضح النائب فايز أبو حرب، وكيل لجنة الإسكان والنقل والتنمية المحلية بمجلس الشيوخ، وأمين عام شؤن القبائل العربية لحزب حماة الوطن، أن القيادة السياسية مهتمة بإعادة جميع الخدمات لمدينة الشيخ زويد، فضلا عن عزم الدولة لإقامة العديد من المشروعات الخدمية والتنموية على أرض سيناء.

كما أكد إبراهيم أبو شعيرة، عضو مجلس النواب عن الحزب، على أن توجيهات القيادة الساسية تجاه سيناء تتمثل في إقامة المشروعات الخدمية لصالح المواطنين، مشيرًا إلى أن الإنجازات مستمرة بمحافظة شمال سيناء، ويتم افتتاح المشروعات في مختلف القطاعات بصفة مستمرة في كل وقت.