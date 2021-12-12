الأحد 12 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

«إيفرجيفن» تصل بورسعيد لاستكمال رحلتها في البحر المتوسط

ايفر جرين
ايفر جرين

وصلت سفينة الحاويات البنمية إيفرجيفن إلى حدود محافظة بورسعيد قادمة من السويس مرورا بالإسماعيلية، اليوم الأحد، في طريقها لاستكمال رحلتها ضمن قافلة الجنوب القادمة من البحر الأحمر في اتجاه البحر المتوسط عبر قناة السويس الجديدة، وذلك لمغادرة المجرى الملاحي من المدخل الشمالي للقناة نطاق بورسعيد.

وبدأت رحلتها صباح اليوم في قناة السويس حتى أن وصلت البحيرات المرة، حتى مدينة القنطرة غرب، ثم تستكمل رحلتها في القناة الرئيسية، لتختتم رحلتها في قناة السويس بنطاق محافظة بورسعيد.

وتعد السفينة البنمية إيفرجيفن أكبر سفن الحاويات في العالم، وهي المعروفة إعلامية باسم السفينة الجانحة، التي كانت قد جنحت بقناة السويس فى 23 مارس الماضي، فى النقطة 151 ترقيم القناة، ونجحت قناة السويس في تعويمها يوم بعد 6 أيام من الحادث.

وتسببت السفينة في وقتها في عرقلة الملاحة عبر الممر الملاحي الحيوي للتجارة العالمية، وتم قطرها وسحبها إلى منطقة البحيرات المرة القريبة من مدينة فايد بالإسماعيلية، وتم التحفظ عليها لمدة 107 يوم داخل المجرى الملاحى لحل النزاع بين قناة السويس والشركة المالكة حول التعويضات.

يذكر أن هيئة قناة السويس كانت قد رفعت حالة الطوارئ داخل المجرى الملاحى للقناة، لعبور السفينة بشكل آمن، كما تم تعيين قاطرتين أحدهما في الأمام والأخرى في الخلف لمصاحبة السفينة خلال رحلة عبورها بالإضافة إلى أن هيئة قناة السويس، اختارت إثنين من أفضل كبار مرشديها، لإرشاد السفينة البنمية خلال رحلتها البحرية بقناة السويس والتي قد تستغرق نحو 10 ساعات، وهو الربان هشام الإمام، والريان رؤوف ذكي، وهم سبق أن تم تعيينهم لإرشادها من قبل خلال رحلة عودتها من هولندا.

اليوم مارس الاسماعيلى خلال العين السخنة هيئة قناة السويس محافظة سحب قنا

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