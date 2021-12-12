الأحد 12 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

استثنائية.. خطة «الإسعاف» لتأمين مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

خدمات الإسعاف
خدمات الإسعاف

كشفت هيئة الإسعاف المصرية عن استعداداتها الاستثنائية لتأمين فعاليات المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد المقرر انعقاده بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 13 إلى 17 ديسمير بمشاركة وفود من 160 دولة وبحضور ممثلي عدد من المنظمات والمؤسسات الدولية.

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خدمات الإسعاف

واستندت استعدادات هيئة الإسعاف المصرية على عدد من الركائز الهامة والتي جاء في مقدمتها اهمية وطبيعة ذلك الحدث والذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ والذي يجسد ثقة المجتمع الدولي في دولة مصر التي نجحت في استضافة عدد من الفعاليات والمؤتمرات الدولية على مدار الأعوام الماضية بالرغم من أجواء جائحة كورونا والتي لعبت فيها المنظومة الصحية المصرية دوراً محورياً وبمساهمة فاعلة من هيئة الإسعاف المصرية.

واشتملت خطة هيئة الإسعاف المصرية على تأمين مدينة شرم الشيخ بشكل تام عبر الدفع بـ34 سيارة إسعاف مجهزة كرعاية مركزة تم توزيعها بعد دراسة الكثافات البشرية المقرر حضورها للمؤتمر ومقر انعقاد المؤتمر بالقاعة الكبرى ومقرات إقامة الوفود والمناطق الحيوية والمزارات بحيث تنطلق عملية التأمين فور وصول الوفود إلى أرض مطار شرم الشيخ الدولي بعدد 3سيارات إسعاف رعاية مركزة وسيارة إسعاف ذاتية التعقيم لها القدرة على احتواء حالات العدوى شديدة الخطورة.

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خدمات الإسعاف

 وأضافت أنه تم تأمين طريق السلام والذي يعد شريان الحركة الرئيسي بمدينة شرم الشيخ بعدد 10 سيارات إسعاف وقت الذروة، كما اشتمل التأمين أيضاً على 5 سيارات إسعاف لتأمين رواد مناطق خليخ نعمة والسوق القديم وسوهو سكوير.

وتابعت هيئة الإسعاف المصرية؛ جاءت القاعة الكبرى التي تحتضن  فعاليات المؤتمر علي رأس اهتمامات التغطية الإسعافية بعدد 13سيارة إسعاف وعدد 5 فرق إنتشار سريع داخل قاعات المؤتمر مجهزة للتعامل مع أي حالات طبية طارئة بين الوفود الحاضرة للمؤتمر,كما امتدت التغطية الإسعافية لتشمل مساهمة الهيئة مشاركة 6 أطباء و6 أخصائي تمريض مع تدشين عيادتين طبيتين مجهزتين بكافة المستلزمات الطبية والأدوية.

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خدمات الإسعاف

وتضمنت استعدادات هيئة الإسعاف المصرية تنظيم عدد من الدورات الإسعافية للفرق الطبية المشاركة بالمؤتمر تخللها ندوات تعريفية بطبيعة وأهمية الحدث مع الدفع بفرق الدعم اللوجيستي لمراجعة شبكات الاتصال اللاسلكية، ومراجعة مخزون المستلزمات الطبية والأدوية، مع التأكيد علي إلتزام كافة عناصر المنظومة الإسعافية بأعلى درجات اليقظة وضبط النفس وتنسيق العمل بين الأطقم الإسعافية على مدار 24 ساعة متواصلة والتنسيق الكامل مع قطاع الطب الوقائي ومديرية الصحة والسكان بجنوب سيناء وأمانة المراكز الطبية المتخصصة.

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خدمات الإسعاف

وأشارت إلى أن الخطة تضمنت أيضاً وضع كافة إمكانيات اقليم القناة علي أهبة الاستعداد لخدمة ذلك الحدث بحيث يتم إمداد مدينة شرم الشيخ في حالة الاحتياج بعدد 80 سيارة إسعاف دفعة واحدة في غضون اربع ساعات بحد أقصى.

وفى ذلك السياق، توجه الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية إلى مدينة شرم الشيخ لرئاسة غرفة الأزمات والكوارث المنعقدة بالمقر الإقليمي لهيئة الإسعاف المصرية بمدينة شرم الشيخ مصحوباً بقوة دعم من الكوادر الطبية والإشرافية للمعاونة في تأمين فعاليات المؤتمر. 

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خدمات الإسعاف

واستهل الدكتور جاد جولته بمدينة شرم الشيخ بتفقد النقاط الإسعافية حيث أبدى كامل ثقته في رجال المنظومة الإسعافية وفي ادائهم الذي يرقي لتمثيل مصر بشكل لائق في ذلك المحفل الدولي.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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