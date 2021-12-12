الأحد 12 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تطهير الشنايش ورفع كفاءات المحطات استعدادًا للنوة القادمة بالإسكندرية

تطهير الشنايش والمطابق
تطهير الشنايش والمطابق استعدادا للنوة

بدأت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، بواسطة عمالها وفرق الطوارئ بقطاع التشغيل والصيانة أعمال تطهير الشنايش بعد النوة الماضية، حيث تم التطهير في مناطق منتزه أول وثان وشرق ووسط والجمرك وغرب والعجمي والعامرية، يتم إستكمال التطهير على مدار الساعة لرفع العبء عن الشنايش والمطابق والشبكات والمحطات نتيجة لتجريف مياه الأمطار للرواسب والمخلفات أثناء النوة السابقة.

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وفي نفس السياق قام قطاع التأمين الفني تحت قيادة اللواء ماجد محمد علي مستشار رئيس الشركة لقطاع التأمين الفني برفع كفاءة سيارة الكلور لخدمة محطات المعالجة وتجهيز عدد 2 سيارة لتحمل 2 بدالة 8 بوصة للتدخل السريع في المواقف الطارئة أثناء النوات هذا بخلاف أعمال رفع كفاءة السيارات والمعدات استعداداً للنوات القادمة.

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ومن جانبه قال اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحي الإسكندرية، إن استعدادات الشركة تبدأ منذ شهر مارس للتجهيز لموسم الشتاء، بأعمال التطهير ورفع الكفاءة والعمل علي إنهاء المشروعات العاجلة لتفادي تجمعات مياه الأمطار في بعض المناطق الساخنة، وأعمال التطهير تشمل الشنايش والمطابق والشبكات وبيارات المحطات والمصبات والمصارف.

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وأضاف أن الشركة تبدأ في شهر سبتمبر بأعمال المحاكاة للوقوف علي المشاكل المزمنة بكل منطقة هامة، وعند بداية النوات هناك متابعة واستمرارية لأعمال التطهير سالفة الذكر لإنها أكثر عرضة للامتلاء بالمخلفات والرواسب أثناء الشتاء، هذا بخلاف بعض المناطق الساخنة الجديدة التي تظهر أثناء النوة وتحتاج لحلول عاجلة وسريعة لتلافي تجمعات مياه الأمطار بها.

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وأوضح أنه عند وصول توقعات الأرصاد بالنوة وشدتها بيتم رفع حالة الطوارئ وتمركز السيارات والمعدات وفرق الطوارئ في ظل الظروف الجوية السيئة لرفع تجمعات مياه الأمطار إن وجدت بأسرع ما يمكن.

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وأشار «نافع» أن بجانب العمل الميداني يتم التجهيز لخطط المشروعات لزيادة القدرة الاستيعابية للشبكة بإيجاد حلول فنية بالإشتراك مع إدارة المياه - الهيئة الهندسية لقواتنا المسلحة، وكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، ومع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والمحافظة والري وجهات مختلفة للوصول لأفضل الحلول لرفع العبء عن المواطن السكندري، فضلا عن  استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن على الرقم 175 لاستقبال شكاوى المواطنين.

الصرف الصحي بالإسكندرية تطهير الشنايش النوة الماضية المطابق والشبكات والمحطات المواقف الطارئة النوات

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