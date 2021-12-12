الأحد 12 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نسمه ام لثلاثة أطفال تعبت من العمل كخادمه بالمنازل وبشتغل علي تروسيكل نفسي اسدد اقساطه واعالج ابني

أم لـ3 أطفال.. سائقة التروسيكل: «تعبت من الخدمة فى البيوت»

نسمه ممدوح
نسمه ممدوح

ليس سهلًا أن تمتهن امرأة أعمال الرجال خاصة فى القرى التى تحكمها العادات والتقاليد، إلا أن ظروف المعيشة الصعبة التى تواجهها السيدة الأربعينية دفعتها لمواجهة تلك العادات والخروج عليها وقررت أن تعمل على تروسيكل لتساعد زوجها -عامل اليومية- في توفير احتياجات أطفالها الثلاثة.

«نسمة ممدوح السايح» أم لثلاثة أطفال بإحدى قرى محافظة المنوفية، قررت أن تتعلم قيادة  الدراجات البخارية لتعمل على “تروسيكل”، وقالت لـ«الدستور»:"تعبت من الخدمة فى البيوت".

وتابعت أنها قامت بشراء “تروسيكل” لتعمل به فى المنطقة التى  تعيش فيها بمركز الباجور، خاصة أنها تسعى لتوفير نفقات علاج طفلها المريض بالكلى وكذلك لمساعدة زوجها عامل اليومية. 

وأضافت نسمة، أنها قامت بشراء  “التروسيكل” بالتقسيط منذ شهر ويتبقى عليها مبلغ 25 ألف جنيه، مُشيرًة إلى أنها تسعى جاهدًة لتوفير متطلباتها الأساسية وأقساط التروسيكل.

وقالت إنها تستخدم “التروسيكل” فى نقل الخضار إلى الأسواق القريبة منها، كما أنها اتفقت مع منجد مراتب لنقل بضائعة وكذلك تقوم بنقل “التبن” للحيوانات ولا تتردد في البحث عن أى فرصة لكسب العيش الحلال.

«معتمدة على الله وعلى بنتي الصغيرة».. نسمة أكدت أنها كانت فى البداية قلقة على أطفالها الثلاثة فهى تتركهم لفترات طويلة بمفردهم داخل المنزل إلا أن طفلتها صاحبة الـ9 سنوات تعلمت تحمل المسؤولية وبدأت فى مراعاة إخوتها رغم صغر سنها.

وتابعت:"ابني الصغير مصاب بالكلى ويحتاج لعلاج ومتابعة بمستشفى بنها التخصصي للأطفال".

ووجهت نسمة ممدوح، نداءًا إلى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، ورجال الأعمال والخير تطالبهم بمساعدتها في سداد أقساط التروسيكل حتى تتمكن من توفير نفقات علاج ابنها وكفاية أسرتها من عملها.

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