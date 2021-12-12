الأحد 12 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس مسجل خطر بتهمة سرقة سيارة وحيازة مخدرات بشبرا

حبس
حبس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح شبرا مصر، اليوم الأحد، حبس مسجل خطر 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة سيارة من أسفل عقار سكنى، وحيازة سلاح ناري ومواد مخدرة بدائرة القسم، بأسلوب المفتاح المصطنع.

وكان ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، القبض على عنصر إجرامى وراء سرقة سيارة من أسفل عقار سكنى بمنطقة شبرا، وحرر محضر بالواقعة.

وتبلغ لقسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين- مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة سيارته حال توقفها أسفل العقار سكنه، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات التي أشرف عليها اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بمحل سكنه، وبحوزته (فرد خرطوش- عدد من الطلقات من ذات العيار- كمية من مخدر الهيروين- مبلغ مالى- هاتف محمول).

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، كما أقر بحيازته السلاح النارى بقصد الدفاع والمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، وتم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها بمحيط سكنه، وباستدعاء المُبلغ تعرف على السيارة واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مديرية امن القاهرة مخدر الهيروين أسلوب المفتاح المصطنع اللواء نبيل سليم كمية من مخدر الهيروين جدد قاضي المعارضات حبس مسجل خطر 15 يوما محكمة جنح شبرا

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