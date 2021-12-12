الأحد 12 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«هيروين» يحبس تاجر مخدرات فى الجيزة

حبس
حبس

أمرت نيابة الجيزة بحبس تاجر مواد مخدرة ضبط بحوزته كمية كبيرة من مخدر الهيروين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات وإرسالها للمعمل الكيميائى لفحصها. 

واعترف المتهم بأنه لجأ لتجارة المخدرات لتكوين ثروة كبيرة ويروج لتجارة المخدرات في منطقته ويقوم بتخزين المخدرات بمنزله استعداداً لتوزيعها على زبائنه في المنطقة وخارجها. 

وأضاف المتهم أنه تحصل على المخدر من عاطل كشف عن هويته لرجال المباحث، وذكر أنه لجأ إلى تجارة المواد المخدرة، خاصة مخدر الهيروين، لارتفاع أرباح بيعه، وسعيه لتحقيق مكاسب مادية كبيرة من وراء ترويجه.

وردت معلومات تفيد تورطه في الاتجار بالمواد المخدرة، وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، وميزان حساس، وهاتف محمول، ومطواة، تحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.

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وائل لطفي

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