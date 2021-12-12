الأحد 12 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الحماية المدنية تسيطر على حريق محل مأكولات بالدقى

حريق
حريق

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة من السيطرة على حريق نشب داخل محل مأكولات، دون وقوع إصابات بدائرة قسم شرطة الدقي.

كانت البداية بتلقي الرائد عمرو فاروق، رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل محل مأكولات بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون إصابات.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، والذي أحال الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.

الحماية المدنية غرفة عمليات قسم شرطة الدقي مديرية أمن الجيزة نشوب حريق قوات الحماية المدنية سيطرة على الحريق

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يتعلم بعض رجال أعمالنا وفنانينا من الغرب ما ينفعهم؟

الأكثر قراءة

فعّال.. رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة بالرقم القومي فقط

الرئيس السيسى يعرب عن تطلع مصر لتعزيز آليات التعاون مع صربيا

8 ملايين خدمة طبية لمنتفعى «التأمين الصحى» فى 3 محافظات

رسالة من طفل السرطان للرئيس عبر «الدستور»: «نفسى اقابلك بشعري زي ما وعدتني»

القبض على السائق المتسبب فى سقوط كوبرى مشاة بطريق الواحات

4 مذكرات تفاهم بين «التموين» و«الصناعة» على هامش افتتاح «فود أفريكا»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

«فيري بيري» اللون الرئيسي لعام 2022: ليه يا بنفسج.. بتبهج؟

محمد نجم

الديون والقروض كمان وكمان

محمد عبدالعزيز

فى صحبة الضيف الثقيل

د.كريمة الحفناوى

حول نتائج الانتخابات المحلية الفنزويلية

منى رجب

16 يومًا لا تكفى للقضاء على العنف

الحسين عبدالرازق

سيدة البلكونة!

عفاف السيد

الرقص تاريخيًا واجتماعيًا وثقافيًا

سمر عادل

الاقتصاد العالمى أمام مفترق طرق

صور

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتجمد التوسع الاستيطاني

رئيس الوزراء الإسرائيلى يتوجه إلى الإمارات فى أول زيارة رسمية

تقارير: إسرائيل تعد عملية لضرب منشآت نووية إيرانية