الحماية المدنية تسيطر على حريق محل مأكولات بالدقى

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة من السيطرة على حريق نشب داخل محل مأكولات، دون وقوع إصابات بدائرة قسم شرطة الدقي.

كانت البداية بتلقي الرائد عمرو فاروق، رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل محل مأكولات بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون إصابات.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، والذي أحال الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.