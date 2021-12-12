القبض على السائق المتسبب فى سقوط كوبرى مشاة بطريق الواحات

نجح، منذ قليل، رجال البحث الجنائي بالجيزة، في القبض على سائق سيارة نقل مقطورة المتسبب في سقوط جزء من كوبرى المشاة بمنطقة مساكن عثمان بمدينة 6 أكتوبر عقب اصطدام السيارة بجسم الكوبري المعدني تحت الإنشاء.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً من الأهالي مفاده سقوط جزء من كوبرى المشاة بمنطقة مساكن عثمان بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور سيارة نقل مقطورة اصطدمت بجسم الكوبري المعدني تحت الإنشاء والذي تسبب في سقوط أجزاء منه دون وقوع إصابات.

وتمكنت القوات من ضبط السائق المتسبب في ذلك واقتياده إلى ديوان القسم، فيما دفعت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالأوناش ورجال المرور لرفع آثار الحادث وتيسير حركة السيارات وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.