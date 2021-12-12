روسيا: حالات الإصابة المؤكدة بكورونا تجاوزت 10 ملايين حالة

أعلنت وسائل إعلام روسية، اليوم الأحد، أن حالات الإصابة المؤكدة بكورونا تجاوزت 10 ملايين حالة، وكان قد تماثل 31391 مريضا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 36446 مريضا فى اليوم السابق.

ووفق الإحصائيات الرسمية الأخيرة، بلغ إجمالى عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا فى روسيا منذ بداية تفشى الجائحة 10 ملايين و16896 إصابة، تعافى منها 8 ملايين و741355 شخصا، فيما توفى 289483 شخصا.

وفي سياق متصل، كانت قد أكدت وزارة الصحة الأرجنتينية، حصولها على نحو 21 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

وأضافت الوزارة، أن روسيا قامت بتوريد 14 مليونا و683 ألفا و210 جرعات من لقاح "سبوتنيك V" إلى الأرجنتين، مشيرة إلى أن 10 ملايين و125 ألفا و655 جرعة منها هي المكون الأول للقاح، فيما تمثل 4 ملايين و557 ألفا و555 جرعة المكون الثاني له.

وبحسب شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، فإن الـ 6 ملايين و296 ألفا و395 جرعة الأخرى للمكونين الأول والثاني فحصلت الهيئة عليها من شركة "Richmond" التي تنتج اللقاح الروسي في الأراضي الأرجنتينية من المادة الحيوية الموردة من روسيا.

ووفقا لمعلومات التقرير الأخير بشأن سلامة اللقاحات الصادر عن وزارة الصحة الأرجنتينية، تلقى 80% من البالغين في البلاد بحلول 31 أغسطس الماضي جرعة واحدة على الأقل، وقبل هذا الموعد استخدمت الأرجنبين 13 مليون و57 ألفا و335057335 جرعة من اللقاح الروسي.

وأضاف التقرير أيضا أن تواتر الاستشفاء بعد التطعيم باللقاح الروسي يبلغ 0.65 حالة لكل 100 ألف جرعة مستخدمة، أي ما يعادل 0.0006%.

ويتجاوز عدد الملقحين ضد كورونا في الأرجنتين التي يقطنها 45.8 مليون شخص، 37.2 مليون شخص، فيما تم تلقيح 30.9 مليون منهم بشكل كامل.

وتستخدم الأرجنتين حاليا، بالإضافة إلى لقاح "سبوتنيك V" الروسي، لقاحات شركات "موديرنا" و"أسترازينيكا" و"فايزر" و"سينوفارم".

ويبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكورونا في الأرجنتين منذ بداية انتشار الوباء 5.35 مليون إصابة، فيما توفي بسبب هذا الوباء 116.7 ألف شخص، وبينهم 29 شخصا في اليوم الماضي.

وفي منتصف نوفمبر الماضي، ألغت السلطات الأرجنتينية كل القيود الصحية في أراضيها تقريبا، لكن في نهاية الشهر نفسه أعلنت نيتها لإدخال شهادات التلقيح ضد فيروس كورونا لزيارة الأماكن العامة، بسبب انتشار متحور "أوميكرون".