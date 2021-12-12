عيوب ومميزات.. كيفية اختيار مربية لرعاية أطفالك بالمنزل؟

يمكن أن تكون إدارة الوقت صعبة، عندما يكون لديك أطفال في مثل هذه الحالة من الجيد أن يكون لديك شخص يعتني بطفلك حتى تتمكن من الذهاب إلى العمل أو القيام بالأعمال المنزلية بهدوء، وتعتبر رعاية الأطفال في المنزل إحدى تلك الخدمات حيث يمكنك تعيين مقدم رعاية مدرب أو مربية للحضور إلى منزلك ورعاية أطفالك أثناء غيابك.

في التقرير التالي ووفقا لموقع timesofindia نساعدك على فهم مفهوم رعاية الطفل في المنزل.

كيف تختار الرعاية النهارية في المنزل؟

التخطيط المبكر:

تحتاج إلى التخطيط والانتقال من خلال مواقع الويب أو المنظمات المختلفة التي تقدم موفري الرعاية النهارية في المنزل أو خدمات رعاية الأطفال.

فحص الخلفية:

لا يوجد شيء مثل الحذر المفرط عندما يتعلق الأمر بسلامة الأطفال، وبغض النظر عن نوع الرعاية، يجب عليك دائمًا التحقق مما إذا كان مقدم الرعاية الذي ترغب في تعيينه محترفًا معينًا ومن منظمة مرخصة.

قرار مستنير:

بعد البحث والتحقق من الخلفية، يقع على عاتقك مسؤولية اتخاذ القرار الصحيح وإذا شعرت في أي وقت بعدم الرضا عن المؤهلات أو لديك تحفظات بشأن الرعاية النهارية المنزلية، فيمكنك استكشاف خيارات رعاية الأطفال الأخرى.

الاستمرار في المشاركة:

بمجرد اختيار مقدم الرعاية المثالي، فأنت بحاجة إلى التواصل مع بعضكما البعض لجعل الأمور سلسة، للتأكد من أن طفلك في أيد أمينة، يمكنك ترتيب اجتماعات أو جلسات أسئلة وأجوبة غير رسمية مع مقدم الرعاية وحتى أطفالك.

ما هي مزايا وعيوب رعاية الطفل في المنزل؟

عدد أقل من الأطفال ومعظمهم من الأطفال من منزل واحد.

يتلقى طفلك اهتمامًا كاملاً.

أقل تكلفة من مرافق رعاية الأطفال الأخرى.

قد يساعدك أيضًا مقدم الرعاية في المنزل في الأعمال المنزلية الخاصة بك.

مرونة في الساعات حيث يمكنك ترتيب الوقت حسب راحتك.

يوفر الراحة والأمان.

عيوب رعاية الطفل في المنزل

قد يفتقر طفلك إلى التفاعل أو التنمية الاجتماعية لأنه سيكون الطفل الوحيد.

شخص واحد مثقل بكمية كبيرة من العمل.

من الصعب العثور على مقدمي رعاية منزلية مرخصين.

في بعض الأحيان، قد يقوم مقدم رعاية الطفل الخاص بك بالإلغاء دون إشعار مسبق.

ما هي الأنواع الأخرى لرعاية الطفل؟

دور رعاية الأطفال العائلية: هي منظمات مرخصة، تم إنشاؤها في منزل خاص، وتعمل بموجب لائحة رعاية الطفل، وعادة ما لا تضم ​​أكثر من اثنين من مقدمي الرعاية وحوالي ثمانية أطفال.

مراكز رعاية الأطفال: هى مرافق رعاية رسمية ومهنية تتكون من طاقم إداري. هنا يتم تقسيم الأطفال إلى مجموعات حسب أعمارهم. قد يشمل نوع الرعاية البرامج المدرسية وبرامج الكنيسة مع دمج وقت اللعب الممتع. تضمن مرافق الرعاية هذه التطور الشامل لأطفالك أثناء اتباع لوائح رعاية الطفل.

برامج سن المدرسة: تلبي احتياجات طفلك قبل المدرسة وبعدها، يقدمون الرعاية للأطفال في سن المدرسة، قبل وبعد ساعات الدراسة وأحيانًا في أيام العطل المدرسية قد تجد مثل هذه البرامج في دار رعاية أطفال الأسرة ، أو دار رعاية أطفال أو مركز رعاية نهارية، أو منظمة تنظمها المدرسة .