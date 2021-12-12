بعد قليل.. «شكاوى النواب» تبحث 27 اقتراحا

تعقد لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب بعد قليل، اجتماعا برئاسة النائب عاطف ناصر لمناقشة عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من النواب وهم:

إبــراهيم عــويس بشــأن مــد متــرو الأنفاق لمــدينتي قليــوب والقنــاطر الخيرية محافظة القليوبية.

والاقتراحات المقدمان من النائب أسامة فتحي محمد:

الأول: بشأن إقامة كوبري علوي على فرع دمياط الذي يربط بين محافظتي القليوبية والمنوفية بجزيرة الأحرار- مركز طوخ بمحافظة القليوبية.

والثاني: بشأن إقامة نفق أو كوبري على طريق مصر الإسكندرية الزراعي - مركز طوخ- بمحافظة القليوبية.

كما تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى، الاقتراح المقدم من النائبة أمل سلامة، بشأن تجهيز بعض محطات المترو الرئيسية للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة.

والاقتراح المقدم من النائبة منى محمد جمال بشأن إقامة مونوريل “قطار كهربائي معلق” مكان ترام الإسكندرية.

والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود قاسم بشأن تنظيم مواعيد لسير النقل الثقيل على طريق الإسكندرية الصحراوي، بمحافظة الاسكندرية.

والاقتراح برغبة المقدم من النائب إيهاب عبد العظيم، بشأن توفير الاعتامد المالي لإنشاء كوبري علوي سيارات مارًا بالسكك الحديدية لربط شرق ترعة الإبراهيمية بمدينة مغاغة بغربها بمحافظة المنيا.

والاقتراح برغبة المقدم من النائب يونس عبد الرازق فرج بشأن عمل إزدواج طريق بلطيم - الحامول بطول 35 كم بمحافظة كفر الشيخ.

واقتراح النائب الحسيني عيسى بشأن إزدواج طريق صدفا - أسيوط الزراعي- بمحافظة أسيوط.

والاقتراح برغبة المقدم من النائبة رقية عبد العزيز الهلالي بشأن إنشاء مزلقان وعمل كوبري على الطريق العمومي بقرية خارفة مركز المنشأة محافظة سوهاج.

واقتراح النائبة إيلاريا سمير حارص بشأن رفع كفاءة وتطوير طريق برنيس - أسوان الذي يربط بين محافظتي البحر الأحمر وأسوان.

واقتراح النائب خالد خلف الله بشأن إنشاء كوبري علوي بدلًا من كوبري نجع حمادي المتهالك بمحافظة قنا.

واقتراح النائب الطاهر عبد الحميد محمود بشأن إعادة وتركيب كوبري المنشأة بشارع الأزهر الذي يربط بين شارع المعز وشارع الغورية بمحافظة القاهرة.

والاقتراح المقدم من النائب محمد طلبة بشأن عمل مزلقان سكة حديد بمحطة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيليةبالانترلوك على مساحة 80 متر طول في 50 متر عرض.

والاقتراح المقدم من النائب محمــد حمــدي دســـوقي بشـأن تخصــيص ملعـــب كــرة القـــدم الكائن بشــــارع عــــزت جــــلال بمنطقــــة الحمــــراء بمدينــــة أســــيوط إلــــى نــــادى ناصــــر لأبنــــاء الشــــعب – محافظة أسيوط.

والاقتراح المقدم من النائب الحســيني عيســى جـلال بشأن إنشــاء مركــز شــباب بقريــة كوم أسفحت التابعة لمركز صدفا – محافظة أسيوط.

واقتراح النائب سامي كامــل بشـأن إنشــاء نــزل شــباب بمدينــة بئــر العبــد- محافظة شمال سيناء.

واقتراح النائب أحمــــد الشــــريف بشــــأن إنشــــاء مركــــز شــــباب بمنطقــــة عبدالقادر قبلي – محافظة الإسكندرية.

واقتراح النائبة رحـــاب محمـــد موســـى بشـــأن إنشـــاء مركـــز شـــباب بقريـــة طبل التابعة للوحدة المحلية الخياط – محافظة دمياط .

واقتراح النائب علـــى أحمـــد العســـاس بشــأنن دعـــم مركـــز شـــباب الســـرو مركز الزرقا – محافظة دمياط .

والاقتراحان المقدمان من النائبة إيلاريا سمير حارص: الأول بشأن إنهاء أعمال التطوير ورفع كفاءة مركز شباب رأس غارب – محافظة البحر الأحمر.

والثــاني: بشـأن اســتكمال الأعمــال المتوقفــة بالملعــب الخماســي بمركــز شــباب المســلمين بمنطقــة الزهــار - الغردقة – محافظة البحر الأحمر.

واقتراح النائب خالــــد خلف الله بشأن إنشــــاء مركــــز شــــباب بقريــــة الشاورية – مركز نجع حمادي – محافظة قنا.

واقتراح النائبة فـــايزة صـــالح بشـــأن ســـرعة إنشـــاء ملعـــب لمركـــز شـــباب الخوالد – مركز إيتاى البارود – محافظة البحيرة.

واقتراح النائب أحمد يحيى الجحش بشعن إنشاء حمام سباحة بمركـز شـباب زفتـى ونادى للتجديف بنادي زفتى الرياضي – محافظة الغربية.

والاقتراحان برغبة المقدمان من أحمد حتة الأول بشأن تنجيـــل مراكـــز شـــباب العباســـية- ملاطيـــة- بلهاســـة- شـــم القبليـــة وتقـــديم دعـــم مـــالي لألنشطة الرياضية بهذه المراكز- مدينة مغاغة– محافظة المنيا.

و الثــاني: بشـأن بنــاء ســور خــارجي لمراكــز شــباب مــدينتي مغا غـة والعــدوة وقريــة العباســية – محافظــة المنيا.