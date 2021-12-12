4 مذكرات تفاهم بين «التموين» و«الصناعة» على هامش افتتاح «فود أفريكا»

وقع الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة نيفين جامع، وزير ة الصناعة والتجارة، 4 مذكرات تفاهم على هامش افتتاح مؤتمر "فود أفريكا" الذي افتتح اليوم الأحد.

وكانت أولى مذكرات التفاهم بين المجلس التصديري للصناعات الغذائية مع هيئة التنمية الصناعية، وتستهدف العمل على على تشجيع المصانع على الاستثمار وتوفير الأراضي المرفقة، ومذكرة تفاهم بين التصديري للصناعات الغذائية مع مركز تحديث الصناعة، وتركز بشكل أساسي التعاون في مجال دعم وتنمية الصناعة المصرية بمختلف قطاعاتها الواقعة في مصر، وبوجه خاص النهوض بالصناعات الغذائية وحل العقبات التي تواجهها، ومذكرة ثالثة مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية، وهيئة تنمية الصعيد، تركز على دعم وتطوير تكتل العسل الأسود، من خلال عدة أنشطة وورش تعريفية وأنشطة مختلفة ومنها ترخيص العصارات في إطار إدراجها تحت القطاع الرسمي، وتحديث الآلات والمعدات الخاصة بالصناعة لضمان جودة المنتج، وإعداد خطة لاختراق الأسواق بمنتجات صغار المصنعين، ومذكرة رابعة مع شركة النصر للاستيراد والتصدير "جسور"، تستهدف العمل على زيادة الصادرات المصرية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية وفقا لأحدث المعايير الدولية من خلال تطبيقات التكنولوجيا الحديثة.

وافتتح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، فعاليات الدورة السادسة للمعرض التجاري الغذائي المصري "فوود آفريكا" والذي يعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ووزارتي التجارة والصناعة والتموين والتجارة الداخلية تحت شعار "تذوق فرص النمو"، بمشاركة لفيف من المحافظين والسفراء ورؤساء الهيئات ورجال الأعمال والخبراء والمهتمين بقطاع الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، فضلاً عن نائب وزير الزراعة الروسي.

وينظم المعرض شركة "كونسبت و اي ف بي" بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين وهم المجلس التصديري لكل من الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات و هيئة سلامة الغذاء وجهاز التمثيل التجاري المصري وذلك خلال الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

وأوضحت داليا قابيل، مدير معرض "فوود أفريكا"، أن دورة هذا العام تأتي بعد نجاح كبير للدورات الخمس السابقة، حيث تشهد مشاركة محلية ودولية واسعة من خلال مشاركة 400 شركة عارضة تمثل 22 دولة عربية وأجنبية منها الهند والسعودية والإمارات والكويت والأردن ولبنان والولايات المتحدة وكينيا وبولندا وباكستان وبيلاروسيا وجنوب إفريقيا وتنزانيا، فضلا عن روسيا والتي تشارك كضيف شرف بجناح ضخم يضم نحو 30 شركة روسية، كما تحظى هذه الدورة بمشاركة 350 مشتري دولي وذلك من خلال التنسيق مع جهاز التمثيل التجاري ومكاتبه بالخارج وهو الأمر الذي يعكس ثقل هذا المعرض على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشارت إلى أن المعرض سيشهد انطلاق 4 فعاليات كبرى خلال المعرض هي "باك بروسيس" للتعبئة والتغليف و"سي فوود أفريكا" و"فريش أفريكا" بالإضافة إلى "ديتس أفريكا" للتمور.

كما سيشهد المعرض خلال أيامه الثلاث عقد ندوات وورش عمل متخصصة في مجالات سلامة الغذاء والتصدير إلى أفريقيا وكذا أحدث التكنولوجيات المستخدمة في مجال الغذاء والتعبئة والتغليف والحلول الرقمية في قطاع الغذاء، فضلاً عن استعراض خارطة الطريق الى الاسواق الدولية.

ولفتت قابيل إلى أنه روعي اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية خلال فعاليات المعرض من حيث إتاحة توسعات بين الممرات وتوفير أدوات التعقيم والتهوية بجميع صالات العرض وأجهزة قياس درجة الحرارة.