الأحد 12 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسيوط يترأس اجتماع اللجنة الاقتصادية لبرنامج التنمية المحلية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماعًا تنسيقيًا للجنة الاقتصادية للوحدة التنفيذية لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والممول من الحكومة المصرية وجزئيًا من البنك الدولي ويستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الخدمات المحلية وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية، حيث شملت المرحلة الأولى محافظتي سوهاج وقنا والمرحلة الثانية ستضم المنيا وأسيوط بداية من العام الحالي 2021 / 2022.

IMG-20211212-WA0015

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ والمهندسة هدى اسماعيل وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة ويحيى زكريا مدير الوحدة التنفيذية لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمهندسة إيمان على محمود مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة والمهندس مدحت محمد حسن مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة وعثمان الحسيني مدير إدارة الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي بالمحافظة وعلى عبدالله مدير مركز المعلومات بالمحافظة والمهندسة هبة المنشاوى مدير تنفيذ مشروعات حياة كريمة بجهاز تعمير وسط وشمال الصعيد ومسئولي الرى وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومسئولي إدارة الإنتاج بالمحافظة.

IMG-20211212-WA0016


واستعرض المحافظ الإجراءات التي تم اتخاذها لتشكيل اللجنة الاقتصادية والمجلس الاقتصادي للوحدة التنفيذية ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وخطط ومشروعات البرنامج خلال مرحلته الجديدة التي تشمل محافظة أسيوط كامتداد جغرافي للبرنامج وذلك في إطار الاهتمام الذى توليه الدولة بمحافظات الصعيد كما ناقش المحافظ أهم محاور التنمية الاقتصادية الواعدة بالمحافظة والتكتلات الاقتصادية التي سيتم البدء بها مثل تكتلات "الرمان - النباتات الطبية والعطرية- الريحان".

IMG-20211212-WA0017

وقال محافظ أسيوط إنه تم عقد جلسات تشاور بكافة مراكز ومدن المحافظة وتم خلالها مناقشات ومقترحات واستفسارات المواطنين للمشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية (2022/2023) والخطة متوسطة الأجل (2022/2025) والاطلاع على الخطة مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار نمط ومنهجية عمل المحافظة التي تعتمد على إشراك المواطنين في كافة القرارات والمشروعات التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة خاصة في ظل الاهتمام البالغ وغير المسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي بصعيد مصر وحرصه الدائم على إحداث تنمية حقيقية ضمن مبادرة حياة كريمة لافتًا إلى أن مشاركة المواطنين في وضع المقترحات للمشروعات المقرر تنفيذها بهدف توفير كافة الفرص والمشاريع التنموية لأبناء المحافظة فالدولة جادة في تنفيذ المشروعات وتعمل بكل جد على تحسين البنية الأساسية والخدمات العامة مع العمل بشكل متوازي في التطوير المؤسسي لافتًا إلى أن كل مقترحات المواطنين يتم دراستها والعمل على إيجاد حلول لها بهدف توفير حياة كريمة للمواطن.

IMG-20211212-WA0018
محافظة اسيوط سوهاج اجراءات وزارة الزراعة الزراعة الاستثمار مشروعات محافظ أسيوط الحكومة المصرية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التنمية المحلية الادارة المحلية محافظات الصعيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يتعلم بعض رجال أعمالنا وفنانينا من الغرب ما ينفعهم؟

الأكثر قراءة

فعّال.. رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة بالرقم القومي فقط

الرئيس السيسى يعرب عن تطلع مصر لتعزيز آليات التعاون مع صربيا

8 ملايين خدمة طبية لمنتفعى «التأمين الصحى» فى 3 محافظات

رسالة من طفل السرطان للرئيس عبر «الدستور»: «نفسى اقابلك بشعري زي ما وعدتني»

محافظ أسيوط يترأس اجتماع اللجنة الاقتصادية لبرنامج التنمية المحلية

القبض على السائق المتسبب فى سقوط كوبرى مشاة بطريق الواحات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

«فيري بيري» اللون الرئيسي لعام 2022: ليه يا بنفسج.. بتبهج؟

محمد نجم

الديون والقروض كمان وكمان

محمد عبدالعزيز

فى صحبة الضيف الثقيل

د.كريمة الحفناوى

حول نتائج الانتخابات المحلية الفنزويلية

منى رجب

16 يومًا لا تكفى للقضاء على العنف

الحسين عبدالرازق

سيدة البلكونة!

عفاف السيد

الرقص تاريخيًا واجتماعيًا وثقافيًا

سمر عادل

الاقتصاد العالمى أمام مفترق طرق

صور

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتجمد التوسع الاستيطاني

رئيس الوزراء الإسرائيلى يتوجه إلى الإمارات فى أول زيارة رسمية

تقارير: إسرائيل تعد عملية لضرب منشآت نووية إيرانية