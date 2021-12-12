تطعيم 57455 طالبا وطالبة في الشرقية بلقاح كورونا

تابع الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، بمتابعة تطعيم طلاب المدارس المرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية بمدينة الزقازيق باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، وذلك من خلال الفرق الطبية التابعة للإدارة الصحية بالزقازيق.

وأجرى وكيل وزارة الصحة مرورا على مدرسة الأوائل الخاصة للغات، في حضور مدير الإدارة الصحية بالزقازيق، ورئيس ونائب مجلس الإدارة ومدير المدرسة، وتم التأكد من انتظام سير العمل، واتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم وعمل الموافقة المستنيرة، وتسجيل الطلاب علي السيستم الخاص بوزارة الصحة، وتطعيمهم بعد موافقة أولياء الأمور علي التطعيم، وأشاد وكيل وزارة الصحة بالتنظيم الجيد، والنظافة العامة بالمدرسة، مقدماً الشكر لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومدير المدرسة، علي الجهود المبذولة لصالح أبنائنا وبناتنا الطلاب.

وأوضح الدكتور هشام مسعود، بأن هذا يأتي في إطار خطة الدولة الوقائية للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، وتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، ورعاية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

وأشار إلى أن الفرق الطبية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالشرقية تستهدف تطعيم 308600 طالب وطالبة بالمحافظة، وقامت الفرق بتطعيم 57455 طالب وطالبة بمدارس المحافظة حتى الآن، مضيفاً بأن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالأماكن الثابتة بالمحافظة، مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الإجازات والعطلات الرسمية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءاً.

وأكد أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ علي صحة وسلامة أبناء الوطن، مضيفاً أن وزارة الصحة قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".