بعد موقف شيرين.. نصائح لتجاوز أحزانك دون التخلي عن شعرك

بعد دقائق من ظهور الفنانة شيرين عبدالوهاب الصادم وهى حليقة الرأس، تعالت التغريدات حول الأسباب التي دفعتها إلى ذلك مع صدمتهم من الشكل الذي قررت أن تظهر به، تساءل الجميع: هل يمكن أن يصل الحزن بالإنسان إلى هذه المرحلة من التخلي؟، خاصة وهى امرأة وفنانة مشهورة، و"الشعر" هنا له أهمية كبيرة في حياة الأنثى بشكل عام.

يعتبر قص الشعر في حالات الحزن والضعف، أحد أبرز العلامات التي تعبر المرأة من خلالها على حزنها وتمردها، وفي السطور التالية نقدم عدم من النصائح التي لا تحتاجين فيها إلى حلاقة “شعرك” لكي تفرغين من خلالها طاقة الحزن لديك في آن واحد، ذلك بحسب ما ورد في موقع "therecoveryvillage".

تواصل مع احبائك

إن كنت قد خسرت حبيب، أو من كنت تعتقد أنه كذلك هناك بالطبع آخرين لايزال في قلوبهم كثير من الحب لك، فالحياة لا تتوقف عند انتهاء علاقة مع شخص، ولا تزهو بوجوده واحده، يجب أن يكون هناك دائما أحباء آخرين في حياتك، كي تستمد قوتك منهم، وتعود مرة أخرى.

قوي علاقتك بالعائلة:

إذا كانت العلاقة المنتهية علاقة زواج وناتج عنها وجود أطفال، فلابد أن تتأكدي أن أولادك في حاجة شديدة لك، فالإنفصال هذا أثر عليهم بالطبع، وكما هم في حاجة لك، انتِ أيضًا في حاجة لهم، حاولي أن تستمدي قوتك منهم، وفي حال عدم وجود أطفال هناك أهلك من أبيك وأمك، واخوة جميعهم يضمرون لكي شيء من الحب، فاسمحي لنفسك أن تستمتعي به، ولا تنعزلي عنهم.

الاستماع إلى المزيكا:

في البداية يجب أن تتخلي عن سماع كل ألوان المزيكا التي يمكن أن تذكرك بشريكك السابق، فالأمر هنا يزداد سوء، على الأقل في المرحلة التي تأتي عقب الانفصال، لكن احرصي على سماع ألوان أخرى من المزيكا، ويفضل تلك الحماسية، التي تدفعك مرة أخرى إلى قبول الحياة.