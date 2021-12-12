الأحد 12 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

بعد موقف شيرين.. نصائح لتجاوز أحزانك دون التخلي عن شعرك

التخلي عن شعرك
التخلي عن شعرك

بعد دقائق من ظهور الفنانة شيرين عبدالوهاب الصادم وهى حليقة الرأس، تعالت التغريدات حول الأسباب التي دفعتها إلى ذلك مع صدمتهم من الشكل الذي قررت أن تظهر به، تساءل الجميع: هل يمكن أن يصل الحزن بالإنسان إلى هذه المرحلة من التخلي؟، خاصة وهى امرأة وفنانة مشهورة، و"الشعر" هنا له أهمية كبيرة في حياة الأنثى بشكل عام.

يعتبر قص الشعر في حالات الحزن والضعف، أحد أبرز العلامات التي تعبر المرأة من خلالها على حزنها وتمردها، وفي السطور التالية نقدم عدم من النصائح التي لا تحتاجين فيها إلى حلاقة “شعرك” لكي تفرغين من خلالها طاقة الحزن لديك في آن واحد، ذلك بحسب ما ورد في موقع "therecoveryvillage". 

تواصل مع احبائك

إن كنت قد خسرت حبيب، أو من كنت تعتقد أنه كذلك هناك بالطبع آخرين لايزال في قلوبهم كثير من الحب لك، فالحياة لا تتوقف عند انتهاء علاقة مع شخص، ولا تزهو بوجوده واحده، يجب أن يكون هناك دائما أحباء آخرين في حياتك، كي تستمد قوتك منهم، وتعود مرة أخرى.

قوي علاقتك بالعائلة:

إذا كانت العلاقة المنتهية علاقة زواج وناتج عنها وجود أطفال، فلابد أن تتأكدي أن أولادك في حاجة شديدة لك، فالإنفصال هذا أثر عليهم بالطبع، وكما هم في حاجة لك، انتِ أيضًا في حاجة لهم، حاولي أن تستمدي قوتك منهم، وفي حال عدم وجود أطفال هناك أهلك من أبيك وأمك، واخوة جميعهم يضمرون لكي شيء من الحب، فاسمحي لنفسك أن تستمتعي به، ولا تنعزلي عنهم.

الاستماع إلى المزيكا:

في البداية يجب أن تتخلي عن سماع كل ألوان المزيكا التي يمكن أن تذكرك بشريكك السابق، فالأمر هنا يزداد سوء، على الأقل في المرحلة التي تأتي عقب الانفصال، لكن احرصي على سماع ألوان أخرى من المزيكا، ويفضل تلك الحماسية، التي تدفعك مرة أخرى إلى قبول الحياة.

الشعر شيرين التخلي عن الشعر حلق الشعر شيرين حلقت شعرها

رئيس التحرير

وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

الأكثر قراءة

فعّال.. رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة بالرقم القومي فقط

«أمطار ورياح».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

آخر تطورات تصحيح امتحانات «رابعة ابتدائي»

تمويلات مشبوهة.. تحقيقات النيابة مع حسن راتب في «الآثار الكبرى»

وزير الاتصالات: جامعة مصر للمعلوماتية قاطرة لتحقيق نقلة نوعية بتكنولوجيا المعلومات

تشريح جثة سايس توفي داخل مسكنه في البساتين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

فى محبة الأستاذ.. لا تحلموا بتجاوز نجيب محفوظ

وجيه أمين عبدالعزيز

لهذه الأسباب يجب إعادة النظر فى "الطلاق الشفوى"

د. منى حلمى

«حقوق الإنسان» بين سُلطة السماء وسُلطة الضمير

د.أحمد الخميسى

أمل جديد فى غرف قديمة

حسين دعسة

«فيرى بيرى» اللون الرئيسى لعام 2022: ليه يا بنفسج.. بتبهج؟

محمد نجم

الديون والقروض كمان وكمان

محمد عبدالعزيز

فى صحبة الضيف الثقيل

د.كريمة الحفناوى

حول نتائج الانتخابات المحلية الفنزويلية

صور

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتجمد التوسع الاستيطاني

«الخارجية الفلسطينية» تدين اعتداءات المستوطنين وتحمل حكومة الاحتلال المسؤولية

رئيس الوزراء الإسرائيلى يتوجه إلى الإمارات فى أول زيارة رسمية