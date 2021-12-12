«التعليم العالي»: تعاون مشترك بين معهد بحوث البترول وجامعة حلوان

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور ياسر مصطفى مدير معهد بحوث البترول المصري، حول توقيع المعهد بروتوكول تعاون مُشترك مع كلية العلوم جامعة حلوان؛ بهدف تكامل الجهود والتعاون العلمي بين الجهتين والذي يأتي تفعيلاً لمفهوم المشاركة والتكامل مع مؤسسات الدولة المختلفة.

وأفاد التقرير بأن هذا التعاون العلمي يشمل عدة مجالات مختلفة كالتعاون في المشروعات البحثية والتطبيقية ذات الصلة بالمجالات التي تخدم الطرفين، وتنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل في المجالات العلمية والبحثية المختلفة، والاستفادة من الإمكانيات العملية والفنية الموجودة لدى الطرفين، والاستعانة بالكوادر العلمية، والإشراف على الرسائل العلمية.

‎ ومن جهته، أكد الدكتور ياسر مصطفى على مدى أهمية التكامل والتعاون بين كافة مؤسسات الدولة والجامعات وأن تكون هناك لغة واستراتيجية واحدة تخدم الدولة، لافتا إلى أن أهمية الاتفاقيات والبروتوكولات تكمُن في تفعيل وتحقيق الاستفادة القصوى بين كل الأطراف.

شهد فعاليات التوقيع، الدكتور منى عبدالرحمن عثمان وكيل كلية العلوم لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال مهدى رئيس قسم الكيمياء، والدكتور أيمن موريس رئيس قسم الجيولوجيا والدكتور محمد عبدالرؤوف رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة رمعهد بحوث البترول المصري، والدكتور نيرمين حفني رئيس معمل التكرير بالطرق الطبيعية وأستاذ البتروكيماويات المُنتدب بكلية العلوم جامعة حلوان.

وفي سياق آخر، وقع الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، بروتوكول تعاون مع الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية؛ لتدريب طلاب كلية الهندسة بالجامعة، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم لتأهيلهم للمنافسة في سوق العمل، وذلك بمجال الفضاء والأقمار الصناعية، وذلك بمقر الوكالة بالقاهرة الجديدة.

شهد توقيع الاتفاقية، الدكتور وائل صديق عميد كلية الهندسة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، بالإضافة إلى عدد من طلاب برنامج هندسة الفضاء والطيران، بكلية الهندسة جامعة المنصورة الجديدة.