الأحد 12 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التعليم العالي»: تعاون مشترك بين معهد بحوث البترول وجامعة حلوان

الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور ياسر مصطفى مدير معهد بحوث البترول المصري، حول توقيع المعهد بروتوكول تعاون مُشترك مع كلية العلوم جامعة حلوان؛ بهدف تكامل الجهود والتعاون العلمي بين الجهتين والذي يأتي تفعيلاً لمفهوم المشاركة والتكامل مع مؤسسات الدولة المختلفة. 

وأفاد التقرير بأن هذا التعاون العلمي يشمل عدة مجالات مختلفة كالتعاون في المشروعات البحثية والتطبيقية ذات الصلة بالمجالات التي تخدم الطرفين، وتنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل في المجالات العلمية والبحثية المختلفة، والاستفادة من الإمكانيات العملية والفنية الموجودة لدى الطرفين، والاستعانة بالكوادر العلمية، والإشراف على الرسائل العلمية. 

‎ ومن جهته، أكد الدكتور ياسر مصطفى على مدى أهمية التكامل والتعاون بين كافة مؤسسات الدولة والجامعات وأن تكون هناك لغة واستراتيجية واحدة تخدم الدولة، لافتا إلى أن أهمية الاتفاقيات والبروتوكولات تكمُن في تفعيل وتحقيق الاستفادة القصوى بين كل الأطراف.

شهد فعاليات التوقيع، الدكتور منى عبدالرحمن عثمان وكيل كلية العلوم لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال مهدى رئيس قسم الكيمياء، والدكتور أيمن موريس رئيس قسم الجيولوجيا والدكتور محمد عبدالرؤوف رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة رمعهد بحوث البترول المصري، والدكتور نيرمين حفني رئيس معمل التكرير بالطرق الطبيعية وأستاذ البتروكيماويات المُنتدب بكلية العلوم جامعة حلوان. 

وفي سياق آخر، وقع الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، بروتوكول تعاون مع الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية؛ لتدريب طلاب كلية الهندسة بالجامعة، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم لتأهيلهم للمنافسة في سوق العمل، وذلك بمجال الفضاء والأقمار الصناعية، وذلك بمقر الوكالة بالقاهرة الجديدة. 

شهد توقيع الاتفاقية، الدكتور وائل صديق عميد كلية الهندسة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، بالإضافة إلى عدد من طلاب برنامج هندسة الفضاء والطيران، بكلية الهندسة جامعة المنصورة الجديدة.

جامعة المنصورة وزير التعليم الجامعات حلوان اتفاقيات مشروعات استراتيجية جامعة حلوان شئون التعليم والطلاب كلية العلوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يتعلم بعض رجال أعمالنا وفنانينا من الغرب ما ينفعهم؟

الأكثر قراءة

مفتوح الآن.. رابط موقع تسجيل لقاح كورونا مصر وزارة الصحة المصرية 2022

رسالة من طفل السرطان للرئيس عبر «الدستور»: «نفسى اقابلك بشعري زي ما وعدتني»

منتدى شباب العالم يُعلن تفاصيل فعاليات النسخة الرابعة

«أمطار ورياح».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

جداول امتحانات نصف العام للنقل والشهادات بالأزهر الشريف

متحدث «الصحة»: تطعيم 32 مليون مواطن بلقاح كورونا.. و16 مليونًا بالجرعتين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

«فيري بيري» اللون الرئيسي لعام 2022: ليه يا بنفسج.. بتبهج؟

محمد نجم

الديون والقروض كمان وكمان

محمد عبدالعزيز

فى صحبة الضيف الثقيل

د.كريمة الحفناوى

حول نتائج الانتخابات المحلية الفنزويلية

منى رجب

16 يومًا لا تكفى للقضاء على العنف

الحسين عبدالرازق

سيدة البلكونة!

عفاف السيد

الرقص تاريخيًا واجتماعيًا وثقافيًا

سمر عادل

الاقتصاد العالمى أمام مفترق طرق

صور

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس الوزراء الإسرائيلى يتوجه إلى الإمارات فى أول زيارة رسمية

تقارير: إسرائيل تعد عملية لضرب منشآت نووية إيرانية

إسرائيل تعلن إطلاق تدريبات عسكرية لمحاكاة سيناريوهات قتالية على الجبهة الجنوبية