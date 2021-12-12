«برلمانية مصر الحديثة» توافق على مشروع قانون هيئة جودة واعتماد التعليم

أعلن النائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، موافقة الحزب على مشروع قانون "إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقني والفني والمهني".

ووجه هلال، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى، ومكتب لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقني والفني والمهني"، الشكر للجنة التعليم بمجلس النواب على التقرير الذى قدمته بشأن هذا المشروع، واصفا إياه بالتقرير الوافي.

وتابع: "التطوير والتحديث فى جميع المجالات التى تقوم بها القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لابد أن تشمل التعليم حتى يكون الخريجين يتوافقون مع متطلبات أسواق العمل".

ومن جهة أخرى، طالب النائب سليمان وهدان، الحكومة بإنشاء وزارة للتعليم الفني، حتى تقوم له قائمة على حد تعبيره- ومواكبة العنصر البشري سوق العمل.

وقال في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، انه فانون يعد استحقاق دستوري ومكملا للدستور.

ويهدف مشروع القانون إلى تطوير أداء منظومة التعليم في مصر والنهوض بمستوى التعليم على كافة مستوياته، وتحديد الرسوم التي تتقاضاها الهيئة في سبيل إتمام الزيارات للمؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها، بما يكافئ الأعباء المالية والخدمات التي توفرها الهيئة لفرق المراجعين المختلفة لدى قيامهم بمهام زيارة المؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها، ووضع حدود قصوى لهذه الرسوم، كما حدد مشروع القانون الآلية التي يتم بها عمل مجلس إدارة الهيئة لتحقيق الأهداف المتطلبة منه.