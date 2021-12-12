مركز الإبداع الدائم في جامعة طنطا يواصل فعالياته لاكتشاف ودعم الموهوبين

أعلن الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، مواصلة مركز الإبداع الدائم بالجامعة فعالياته بمقر الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، وذلك لاكتشاف ودعم الموهوبين في جميع المجالات والأنشطة الثقافية والفنية والتثقيفية.

وأوضح رئيس الجامعة أن المركز يعد أكبر مركز لدعم الموهوبين على مستوى جامعات مصر، حيث يتميز بتنوع مجالاته لاكتشاف الموهوبين وتدريبهم تدريبًا عمليًا في مجالات الشعر والقصة والرواية والتأليف المسرحي والسيناريو والمراسل التليفزيوني والإذاعي ودوري المعلومات والأفلام التسجيلية والتذوق الفني والرسم والتذوق السمعي والبصري وإحياء التراث.

من جانبه أشار الدكتور محمد حسين القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أن المركز يشارك فيه نخبة من كبار المتخصصين من أساتذة الجامعة والخبراء بالتعاون مع وزارة الثقافة واتحاد كتاب مصر.

وأضاف أن فعاليات المركز تقام يومياً بمقر الإدارة العامة لرعاية شباب الجامعة بمبنى الخدمات المجتمعية بكلية الآداب القديمة بشارع عثمان محمد في طنطا.