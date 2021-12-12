ضبط 6 مراكز علاجية غير مرخصة لعلاج الإدمان في الجيزة

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، حملة استهدفت عدداً من المراكز العلاجية غير المرخصة لعلاج الإدمان بنطاق محافظة الجيزة وذلك بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة وبمشاركة الجهات المختصة.

وقد أسفرت جهود الحملة عن ضبط 6 مراكز لعلاج الإدمان كائنة بدائرتي مركزي شرطة ( أبوالنمرس – البدرشين) بمحافظة الجيزة، وكذا ضبط القائمين عليها، و تبين وجود المخالفات الآتية (عدم وجود ترخيص من الجهات المعنية، مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص، عدم إتباع سياسات مكافحة العدوى، عدم وجود فريق طبي، عدم وجود ملفات للمرضى، وعدم وجود إقرارات وموافقة على العلاج)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مجال تحقيق المواجهة الشاملة لتعاطي وإدمان المواد المخدرة.