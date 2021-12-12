رئيس الوزراء الإسرائيلى يتوجه إلى الإمارات فى أول زيارة رسمية

يتوجه نفتالي بينيت إلى الإمارات، اليوم الأحد، في أول زيارة رسمية لرئيس وزراء إسرائيلي منذ إقامة العلاقات بين البلدين العام الماضي، بحسب ما أعلن مكتبه.

وقال مكتب بينيت، في بيان، "يغادر رئيس الوزراء نفتالي بينيت اليوم الأحد (..) إلى الإمارات"، موضحًا أنه "من المتوقع أن يلتقي رئيس الوزراء غدًا مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد".

وبحسب البيان فإن هذه "أول زيارة رسمية لرئيس وزراء إسرائيلي إلى الإمارات".

ووقعت إسرائيل في 15 سبتمبر 2020 في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وحضوره، اتّفاق إقامة علاقات مع الإمارات.

والإمارات أول دولة خليجية وثالث دولة عربية توقع اتفاق تطبيع للعلاقات مع الدولة العبرية بعد الأردن (1994) ومصر (1979)، وتلتها في ذلك البحرين ثم السودان وأخيرًا المغرب.

وتتطلع الإمارات وإسرائيل إلى جني ثمار التطبيع وتحقيق أرباح سريعة بعد التداعيات الاقتصادية السلبية محليًا لأزمة تفشي وباء كوفيد-19، وقد وقعت الدولتان اتفاقات في مجال الإعفاء من التأشيرات والسياحة والمال وغيرها.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد زار الإمارات أواخر يونيو الماضي، وقام بتدشين أول سفارة للدولة العبرية في الخليج.