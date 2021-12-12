بينها خفض ضغط الدم.. فوائد صحية لـ«أوميجا 3»

هناك العديد من الفوائد الصحية لأحماض أوميجا 3 الدهنية لفوائدها الصحية، من بينها تقليل الالتهابات، كونها صديقة للقلب، ودعم صحة الدماغ، إلى جانب أن هناك العديد من الجدل حول فعاليتها وفوائدها على صحة الإنسان.

ورصد موقع “medicalnewstoday” الفوائد الصحية لـ"أوميجا 3":

قدمت الكثير من الأبحاث حول التأثيرات الصحية لأحماض أوميجا 3 الدهنية نتائج مثيرة للجدل، و فيما يلي بعض الفوائد المدعومة بالأدلة لاستهلاك أحماض أوميغا 3 الدهنية.

خصائص مضادة للالتهابات

التهاب يسمى أيضًا الالتهاب منخفض الدرجة - يرتبط بتطور بدانةمصدر موثوقوأمراض القلب والسرطانات ، ثبت أن الأحماض الدهنية أوميجا 3 تعمل مضاد التهاب مصدر موثوق التأثيرات في جسم الإنسان وقد تساعد في تقليل علامات الالتهاب، مثل البروتين التفاعلي C والإنترلوكين 6، في الواقع ، تعتبر أحماض أوميغا 3 الدهنية من أكثر الأحماض الدهنية قويمصدر موثوقالدهون قادرة على الحد من الإجهاد التأكسدي و الالتهاب

خفض الكوليسترول

في 6 أسابيع دراسة المكملات اليومية مع ما لا يقل عن 1.2 جرام من DHA قللت بشكل كبير من مستويات الدهون الثلاثية وزيادة الكوليسترول "الجيد" أو البروتين الدهني عالي الكثافة،بالإضافة إلى ذلك، خفضت أحماض أوميغا 3 الدهنية الكوليسترول "الضار" والبروتينات الدهنية منخفضة الكثافة (LDL)، عندما تم استبدال الدهون المشبعة الغذائية بـ المشبعة المتعددة وقوالأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة الموجودة في الأطعمة النباتية مثل المكسرات والأفوكادو، يرتبط ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية وكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) بزيادة مخاطر الإصابة متلازمة الأيضمصدر موثوق و مرض قلبي.

خفض ضغط الدم

من ناحية أخرى ، فقد ثبت أن أحماض أوميغا 3 الدهنية تحسن صحة الأوعية الدموية - صحة الأوعية الدموية - عن طريق زيادة التوافر البيولوجي لأكسيد النيتريك، و في المرحلة الثانية من الدراسة العلمية ، أكسيد النيتريكمصدر موثوقتسبب في تمدد (استرخاء) الأوعية الدموية وأدى إلى انخفاض كبير في ضغط الدم .

تقليل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب

من خلال تقليل العلامات المرتبطة بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب - ارتفاع الدهون الثلاثية والكوليسترول وضغط الدم - قد تقلل أحماض أوميغا 3 الدهنية من خطر الإصابة بأمراض القلب ، وفقًا لـ إعادة النظرمصدر موثوق تحليل الدراسات الموجودة، وخلصت المراجعة نفسها إلى أن تناول جرعات عالية من المكملات اليومية مع 4 جم من EPA المنقى لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية أدى إلى انخفاض بنسبة 25٪ في أحداث القلب والأوعية الدموية.

تحسين القدرة على تحمل علاج السرطان

قد تعمل أحماض أوميغا 3 الدهنية على تحسين فعالية وتحمل العلاج الكيميائي وهي علاج داعم محتمل للأشخاص الذين يخضعون لعلاج السرطان.

تحسين الاكتئاب

وجدت دراسة عام 2019 من أكثر من 2000 مشارك أظهروا تأثيرًا مفيدًا لأحماض أوميغا 3 الدهنية EPA على الاكتئاب، مع ظهور فوائد قليلة من DHA، تم دعم هذه النتيجة من خلال دراسات أخرى تم تضمينها في مراجعة البروفيسور شهيدي والبروفيسور أمبيجيبالان ، والتي تشير إلى أن مكملات زيت السمك تساعد في الحماية من اضطراب الاكتئاب الشديد لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 25 عامًا.