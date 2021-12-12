الأحد 12 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

انطلاق مؤتمر الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بأسوان

جانب من الموتمر
جانب من الموتمر

انطلق منذ قليل، منذ قليل، المؤتمر العربي الخامس عشر للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، بمدينة أسوان، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. 

كان الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قد وصل منذ قليل، إلى مقر انعقاد المؤتمر الخامس عشر للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، بمدينة أسوان.

ويعد  المؤتمر العربي الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، رسالة سلام وتعاون مشترك على المستوى العربي في وقت هام في مستقبل المنطقة العربية، التي تشهد مضي مصر قدمًا في البرنامج النووي لإنتاج الكهرباء، وسعي الكثير من الدول العربية لاستخدام الطاقة النووية، بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية والاجتماعية، نتيجة جائحة كورونا والتي تفرض التعاون الإقليمي.

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