بالأسماء.. إصابة 5 في انقلاب سيارة ببني سويف ونقلهم للمستشفى

أصيب 5 أشخاص، اليوم الأحد، فى حادث انقلاب سيارة "فان باص 7 راكب"، بطريق قرية صفط النور بمركز الفشن، جنوب بني سويف، وتم نقلهم إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية.

وتلقي اللواء طارق مشهور، مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة فان باص "7 راكب" بطريق قرية صفط النور بجوار كوبري "بسة" بدائرة مركز شرطة الفشن، واسفر عن اصابة 5 اشخاص.

ودفع مرفق إسعاف بنى سويف بسيارتين إلي محل الواقعة، وتبين أن المصابين هم، محمد جمال جمعة، 22 سنة، طالب، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وكريم لطفي محمد، 19 سنة، طالب مصاب بسحجات بالوجه، وأحمد محمد عبدالعظيم، 19 سنة، طالب، مصاب بكسر في اليد اليسرى، وأحمد محمد صادق، 19 سنة، طالب، مصاب بكسور في اليدين وسحجات بمناطق متفرقة بالجسم، ومحمد علي عبد الله، بائع متجول، مصاب باشتباه كسر في قاع الجمجمة.

و تم نقل المصابين إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونيّة والإدارية بالواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة.