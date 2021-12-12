مصر تتسلم رئاسة لجنة أجهزة الأمن والاستخبارات الإفريقية «سيسا»

تستضيف مصر، اليوم الأحد، المؤتمر السابع عشر للجنة أجهزة الأمن والإستخبارات الإفريقية "سيسا".

وتسلمت المخابرات رئاسة لجنة أجهزة الأمن والاستخبارات الإفريقية "سيسا" من رئيس المخابرات النيجيرية، لمدة عام.

في ذات السياق، رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، برؤساء أجهزة الأمن والاستخبارات الإفريقية خلال اجتماعاتهم في القاهرة.

ووجه الرئيس السيسي، كلمة لرؤساء أجهزة الأمن والاستخبارات الإفريقية، أكد فيها ضرورة استمرار بذل أقصى جهد للحفاظ على أمن القارة الأفريقية وتحقيق تطلعات شعوب دولها.