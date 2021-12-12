الأحد 12 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

توقيع الكشف على 495 مريضا بالقافلة الطبية المجانية بقرية علوش بمطروح

أعمال القافلة
أعمال القافلة

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمطروح، عن الانتهاء من تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية علوش التابعة لمدينة مرسى مطروح والتي استمرت على مدار يومين، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

تضمنت القافلة عددا من التخصصات الطبية هي “الباطنة، الجراحة العامة، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، تنظيم أسرة،  الأشعة، أنف و أذن ” بالإضافة إلي  إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط. 

وعلى مدار يومين تم توقيع الكشف الطبي المجاني على ٤٩٥ مريضا من أهالي القرية، حيث تم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل ٣ حالات  تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، بالإضافة إلي عقد جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين.

جاء ذلك في إطار حرص القيادة السياسية على تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية والمحرومة، وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان واللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وكان قد أناب محمد بكر يوسف رئيس مركز ومدينة سيوة، أبوبكر عبدالرحمن رئيس قرية بهي الدين، وأحمد يوسف رئيس قرية المراقي في ٩ ديسمبر ٢٠٢١، لحضور حفل تكريم الطاقم الطبي لقافلة الأزهر الشريف الطبية، وذلك لدورهم الفعال في تقديم خدماتها الطبية للمواطنين بتوقيع الكشف الطبي وإجراء العمليات الجراحية المختلفة للمرضى، وصرف العلاج بالمجان. 

وقدم رئيس مدينة سيوة  الشكر والعرفان لجميع المشاركين بالقافلة من أطباء، تمريض، ومعاونين وممثلي الأزهر الشريف، موضحا أن القافلة الطبية قامت بتوقيع الكشف الطبي على ٦٩٥٣ حالة بمختلف التخصصات الطبية. 

محافظ مطروح مطروح الكشف الطبى التخصصات الطبية مديرية الشئون الصحية

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وائل لطفي

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