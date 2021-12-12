الأحد 12 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

صابر الرباعي يشعل حفلا غنائيا في التجمع (صور)

صابر الرباعي
صابر الرباعي

أحيا صابر الرباعي حفلا غنائيا كبيرا لصالح أحد مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة بفندق في التجمع. 

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صابر الرباعي

وصعد صابر إلى المسرح وافتتح وصلته بأغنية "ببساطة" وسط عاصفة من التصفيق وهتافات الإعجاب.

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صابر الرباعي

وأعرب الرباعي عن سعادته بوجوده في مختلف المناسبات المصرية التي تجمعه بجمهور “أم الدنيا”، ثم أشعل الحفل بوصلة طربية من أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني  منها "يا عسل"، "مثلت الحب"، " عالطاير" ،"عمري الجديد" ، "أتحدى العالم" ، "ماتخافش مني" ، "على نار" ، "الله يحميك" ، "عزة نفسي" ، "ضاقت بيك" ، "خلص تارك" ،"عز الحبايب" ،"يللي بجمالك" ، “جرحي ماشفي”.

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صابر الرباعي

تخلل الحفل قيام الرباعي بتوجيه تحية خاصة لصناع أغنية "ورحمة قلبي" التي أطلقها منذ 4 أيام وحققت ردود أفعال إيجابية على مواقع التواصل الاجتماعي.

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صابر الرباعي

صابر الرباعي
صابر الرباعي
صابر الرباعي
صابر الرباعي
صابر الرباعي
صابر الرباعي
صابر الرباعي
صابر الرباعي
صابر الرباعي
صابر الرباعي
صابر الرباعي
صابر الرباعي
صابر الرباعي
صابر الرباعي
صابر الرباعي
صابر الرباعي
صابر الرباعي
صابر الرباعي
صابر الرباعي
صابر الرباعي
صابر الرباعي
صابر الرباعي
صابر الرباعي
صابر الرباعي
صابر الرباعي
صابر الرباعي
ذكرى فندق عمري حفل القاهرة جمهور جمال

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