بسبب سوء الطرق.. نائب كفر الشيخ يتقدم بطلب إحاطة لوزير النقل والمحافظ

تقدم محمد ذكي، عضو مجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ، بطلب إحاطة موجه لرئيس الوزراء ووزير النقل والمواصلات وأيضا محافظ كفر الشيخ، عن سوء حالة الطرق الرئيسية بمراكز بيلا والحامول والبرلس.

وقد جاء في نص طلب الإحاطة التي حصلت "الدستور" علي صورة ضوئية منه،" في شأن سوء الطرق الرئيسيه بمراكز بيلا والحامول و البرلس، وأيضا الطرق بين القرى مثل (بيلا - حازق) و (بيلا - الجرايده) و (منشيه الجرايده - الحامول) و (ابشان - الزعفران - الحامول) و (السحايت - الحامول) و (بيلا - تيره) و (ابشان - تيره) وغيرها من الطرق

لذا أتوجه إلى سيادتكم بتوجيه طلب الإحاطة إلي الجهات المختصة، للرد علي هذه التساؤلات والإهمال في رصف هذه الطرق منذ سنين طويلة " .

يذكر أنه مؤخرا ، قد شهدت العديد من الطرق الرئيسية بمحافظة كفر الشيخ العديد من الحوادث المرورية الدامية راح ضحيتها العشرات من الأشخاص مابين مصابين ومتوفين، و كانت محافظة كفر الشيخ قد أعلنت منذ عدة أيام إصابة 7 أشخاص ومصرع شخصين في حادث تصادم.

وانتقل المحافظ عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، للمستشفى العام للاطمئنان على حالة المصابين، في حادث تصادم 3 سيارات على رافد الطريق الدولي "كفر الشيخ المحلة الكبرى"، بالقرب من قرية كفر الطائفة التابعة لمركز كفر الشيخ.

طلب الاحاطه