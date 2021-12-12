الأحد 12 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بسبب سوء الطرق.. نائب كفر الشيخ يتقدم بطلب إحاطة لوزير النقل والمحافظ

مجلس النواب
مجلس النواب

تقدم محمد ذكي، عضو مجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ، بطلب إحاطة موجه لرئيس الوزراء ووزير النقل والمواصلات وأيضا محافظ كفر الشيخ، عن سوء حالة الطرق الرئيسية بمراكز بيلا والحامول والبرلس.

وقد جاء في نص طلب الإحاطة التي حصلت "الدستور" علي صورة ضوئية منه،" في شأن سوء الطرق الرئيسيه بمراكز بيلا والحامول و البرلس، وأيضا الطرق بين القرى مثل (بيلا - حازق) و (بيلا - الجرايده) و (منشيه الجرايده - الحامول) و (ابشان - الزعفران - الحامول) و (السحايت - الحامول) و (بيلا - تيره) و (ابشان - تيره) وغيرها من الطرق

لذا أتوجه إلى سيادتكم بتوجيه طلب الإحاطة إلي الجهات المختصة، للرد علي هذه التساؤلات والإهمال في رصف هذه الطرق منذ سنين طويلة " .

يذكر أنه مؤخرا ، قد شهدت العديد من الطرق الرئيسية بمحافظة كفر الشيخ العديد من الحوادث المرورية الدامية راح ضحيتها العشرات من الأشخاص مابين مصابين ومتوفين، و كانت محافظة كفر الشيخ قد أعلنت منذ عدة أيام  إصابة 7 أشخاص ومصرع شخصين في حادث تصادم. 

 وانتقل المحافظ عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، للمستشفى العام للاطمئنان على حالة المصابين، في حادث تصادم 3 سيارات على رافد الطريق الدولي "كفر الشيخ المحلة الكبرى"، بالقرب من قرية كفر الطائفة التابعة لمركز كفر الشيخ.

طلب الاحاطه

FB_IMG_1639264989670
FB_IMG_1639264989670
طرق بيلا الحامول البرلس كفر الشيخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يتعلم بعض رجال أعمالنا وفنانينا من الغرب ما ينفعهم؟

الأكثر قراءة

متحدث «الصحة»: تطعيم 32 مليون مواطن بلقاح كورونا.. و16 مليونًا بالجرعتين

مفتوح الآن.. رابط موقع تسجيل لقاح كورونا مصر وزارة الصحة المصرية 2022

تباين مؤشرات البورصة بالمستهل.. و«عز» يشترى حصة «أبوهشيمة» فى «حديد المصريين»

طلب إحاطة بشأن المخالفات في «تعليم كفر الشيخ» وسوء توزيع المدرسين

طلب إحاطة لوزيري «التعليم والمالية» بشأن عجز المعلمين في كفر الشيخ

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 12-12-2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

«فيري بيري» اللون الرئيسي لعام 2022: ليه يا بنفسج.. بتبهج؟

محمد نجم

الديون والقروض كمان وكمان

محمد عبدالعزيز

فى صحبة الضيف الثقيل

د.كريمة الحفناوى

حول نتائج الانتخابات المحلية الفنزويلية

منى رجب

16 يومًا لا تكفى للقضاء على العنف

الحسين عبدالرازق

سيدة البلكونة!

عفاف السيد

الرقص تاريخيًا واجتماعيًا وثقافيًا

سمر عادل

الاقتصاد العالمى أمام مفترق طرق

صور

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير: إسرائيل تعد عملية لضرب منشآت نووية إيرانية

إسرائيل تعلن إطلاق تدريبات عسكرية لمحاكاة سيناريوهات قتالية على الجبهة الجنوبية

عساف: الإعلام الفلسطينى يتعرض لهجمة شرسة من الاحتلال