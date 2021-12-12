موسكو تعزى واشنطن فى ضحايا «أعاصير كنتاكى»

أعربت السفارة الروسية في ​الولايات المتحدة الأمريكية​، اليوم الأحد، عن عميق تعازيها لأسر وأصدقاء القتلى في سلسلة الأعاصير المدمرة، التي ضربت المناطق الوسطى من الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت السفارة في رسالة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إننا نتمنى للجرحى جراء الكارثة، الشفاء العاجل".

وفي وقت سابق، أعلن مسئولون أن هناك مخاوف أن يكون ما لا يقل عن 100 شخص، قد قتلوا في ​ولاية كنتاكي​ الأمريكية، بعد اجتياح سلسلة أعاصير الغرب الأوسط وجنوب ​الولايات المتحدة​، وأدت إلى هدم منازل وتسوية مباني شركات بالأرض.

ودمرت الأعاصير القوية، التي يقول خبراء الأرصاد الجوية إنها غير معتادة في الأشهر الباردة، مصنعًا للشموع واجتاحت دارًا لرعاية المسنين في ولاية ميزوري وقتلت ما لا يقل عن عاملين اثنين في مخزن لشركة أمازون في ولاية إيلينوي.