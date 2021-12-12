كثافات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة

شهدت حركة السيارات ببعض الطرق الدائرية والسريعة والرابطة بمحاورالقاهرة والجيزة، صباح اليوم الأحد، تباطؤًا خلال الذروة الأولى للزحام بالتزامن مع دخول التلاميذ إلى المدارس وذهاب الموظفين إلى أعمالهم.

وظهر بعض الأحجام عند كوبرى 15 مايو المتجه للزمالك، كذلك الأمر أيضًا عند شارع السودان تحديدًا أمام مترو الجامعة، بينما ظهرت بعض الأحجام أيضًا عند محور الكورنيش القادم من المعادي وحلوان ومتجه لوسط المدينة، كذلك الأمر أيضًا أعلى كوبري الحدائق القادم من الزاوية وسكة الوايلي ومتجه لمحور الفنجري.

وهناك مراقبة دورية ومتابعة لحظية لحركة المركبات على مدار اليوم بالكامل، حيث سينتقل رجال المرور إلى تلك الأماكن المزدحمة، لتتم إزالة أى معوقات مرورية.

وظهرت على محور صفط اللبن للمتجه من الدائري وصولًا إلى شارع السودان، كثافات مرورية متحركة ويفضل التوجه لعرابي، وكذلك الأمر بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني، وظهرت كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولًا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي؛ بسبب أعمال إنشاء نفق ميدان النهضة، وشهد محور عرابي كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولًا إلى المهندسين وكثافات بمحيط كوبرى أحمد عرابي؛ بسبب الإصلاحات.

وظهرت كثافات مرورية متحركة بميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان بالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة مع دخول الموظفين لجامعة القاهرة بدءًا من نزلة كوبري فيصل حتى شارع التحرير، وظهرت بعض الكثافات أعلى كوبري الجامعة وانتقل رجال المرور لسحب الكثافات من أعلى الطرق.