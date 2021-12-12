بنوك و3 وزارات تؤهل 35 كيلو متر من المساقي لترشيد مياه الري بالدلتا

تنفذ وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع عدة وزارات منها الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة المالية، وعدة بنوك، بروتوكول لتأهيل المساقى الخاصة بالأراضي القديمة، بالإضافة إلى تحديث نظم الري ضمن، المبادرة القومية لتطوير الري والتحول لأنظمة الري الحديث وتطبيقات الرى الذكي.

ترشيد مياه الرى بالأراضي القديمة

وانتهت قطاعات وزارة الموارد المائية، وتضم الري، والتوسع الأفقى والمشروعات، وقطاع الخزانات والقناطر الكبرى، وقطاع تطوير الرى، اليوم الأحد ، من تنفيذ تأهيل 35,04 كيلو متر من المساقي الخاصة بالأراضي الزراعية القديمة بوادي ودلتا النيل، وذلك من إجمالي أطوال 461,98 كيلو متر في 6 محافظات، بهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية القديمة في الدلتا.

تحفيز المزارعين على التحول لنظم الرى الحديث

من جهته، قال المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري، إن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمالية وعدة بنوك، على تشجيع المزارعين على التحول من نظم الرى بالغمر إلى نظم الري الحديث فى عدة محافظات بالجمهورية.

رفع الوعي المجتمي بقضايا المياه

كذلك أوضح المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري لـ"الدستور"، أن المشروع القومى لتأهيل المساقي الخاصة ونظم الرى الحديث، يراعى كافة النواحي الاقتصادية والبيئية والمجتمعية والفنية في المقام الأول، خاصة في ظل الوعى المجتمى الكبير بقضايا المياه والتحديات الحالية لتوفيرها في ظل زيادة الاستخدامات لكافة القطاعات.

وقال المتحدث الرسمي، إنه يتم تنفيذ المشروع القومى لتأهيل المساقى الخاصة بالاراضى القديمة لترشيد إستهلاك المياه المستخدمة في الرى في ست محافظات.



في السياق ذاته، أشار غانم إلى قيام روابط مستخدمي المياه والجمعيات الزراعية بمختلف المحافظات، بإعداد كافة المستندات اللازمة للتمويل، خاصة مع التنفيذ الفعلى لمشروع تأهيل المساقي الخاصة بأراضي الدلتا القديمة.