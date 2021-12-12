الأحد 12 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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مصر

«الري» تكشف آخر نتائج المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع

تأهيل وتبطين الترع
تأهيل وتبطين الترع

تواصل قطاعات وزارة الموارد المائية والري، أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه، تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مارس من العام الماضي، وذلك لإحداث نقلة حضارية لترشيد إستهلاك المياه.

وانتهت الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، حتى اليوم الأحد ، من تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين 3550,97 كيلو متر من الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه من المستهدف والذي يبلغ 11,91 كيلو متر، وذلك في إطار رؤية مستقبلية لترشيد إستهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية، وتوفير فرص عمل للشباب وحل مشكلة البطالة.

كما يستهدف المشروع القومي المساهمة فى مواجهة العديد من المشاكل مثل الهجرة غير الشرعية، وأزمة عدم وصول المياه لنهايات الترع بالكمية المناسبة.

من جانبه، قال المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، إن المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة يستهدف تحسين نوعية المياه ووصولها إلى النهايات بالكمية المناسبة والتوقيت المحدد.

وأشار المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري لـ"الدستور"، إلى أهمية المشروع القومي في زيادة عرض جسور الترع على الجانبين والحفاظ عليها من الانهيار، وهو يساهم في استغلال المساحات المجاورة لها في زراعة أنواع مختلفة من الأشجار لتحسين البيئة والطرق المجاورة.

ولفت إلى فائدة المشروع القومي في مواجهة التعديات على القطاعات المائية، ومنها وضع مواسير مخالفة للرى أو إنشاء أحواض، بالإضافة إلى المساهمة في توفير فرص عمل جديدة خلال عمليات التنفيذ.
جدير بالذكر أن المشروع القومى يتضمن أعمال تبطين وتأهيل حوالى 7000 كيلومتر من الترع المتعبة لترشيد المياه بالمرحلة الآولى بقيمة إجمالية قدرها 18 مليار جنيه تنتهي منتصف العام المقبل 2022.

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